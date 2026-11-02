保加利亞總統決選計票完成99% 約托娃勝出成首位民選女元首

保加利亞中選會今天公布近乎完整的計票結果顯示，代理總統約托娃贏得總統決選，成為該國首位經選舉產生的女性國家元首。她獲得親俄前總統支持，曾呼籲藉外交結束俄烏戰爭。

路透社報導，這次選舉投票率偏低。在處理完99.95%選區的計票結果後，約托娃（Iliana Iotova）與其副總統搭檔獲得約110萬票，得票率57.58%；對手蓋洛夫（Andrey Gyurov）組合則獲得約74萬9500票，得票率39.47%。

大約2.95%的選民選擇「我不支持任何候選人」。

10月25日舉行的首輪投票無人取得直接勝選所需的過半票數，因此進入決選。約托娃及搭檔以34.6%的得票率領先，蓋洛夫組合則獲得32%選票，兩組人馬進入昨天舉行的第2輪投票。

約托娃原任副總統，在前總統拉德夫（RumenRadev）1月辭職投入國會選舉後，她出任代理總統。拉德夫在國會選舉中勝出，許多政治分析家認為，他所屬的陣營立場親克里姆林宮。

拉德夫支持約托娃，且兩人都曾呼籲透過外交途徑結束烏克蘭戰爭。