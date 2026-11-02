台日交流峰會名古屋登場 日議員為李洋遭失禮對待致歉

第12屆台日交流峰會今天在名古屋舉行。名古屋市日台議員聯盟會長、自民黨名古屋市議員藤田和秀表示，台灣運動部長李洋出席名古屋亞運相關活動，卻受到失禮對待，傷害台灣朋友的感情。他身為亞運組織委員會顧問，要向在場台灣代表表達誠摯歉意。

李洋上月參加名古屋亞運選手村升旗典禮時，發生遭拒絕入場插曲。在台灣代表團據理力爭下，李洋得以跟著代表團入場，並且全程參與升旗典禮。然而，李洋之後在名古屋帕運又發生識別證臨時被變更事件，最終為表達抗議而未現身開幕式。

李洋出席名古屋亞運相關活動的接待爭議，也延續至本屆台日交流峰會。

神戶市議員上畠寬弘會前受訪透露，執行委員會認為愛知縣知事大村秀章先前對台灣的應對失禮，因此有別於往例，這次未邀請他出席。另一方面，中國駐名古屋總領事館10月29日曾向名古屋市府表達，希望市長廣澤一郎不要出席峰會，但廣澤仍決定出席；藤田和秀則在峰會開場時，就先前對台灣的失禮待遇公開致歉。

藤田致詞指出，台灣農業部長陳駿季及運動部長李洋日前訪日參加亞運相關正式活動，但主辦方對台灣、尤其是李洋的接待方式相當失禮，令他身為主辦城市的一員深感遺憾。

他表示，接待賓客時，經常聽到的是「升格」（Upgrade），但「降格」（Downgrade）卻是他這輩子第一次經歷。「這樣的事情，傷害了台灣朋友的感情，實在令人非常遺憾。」

藤田表示，「我本人也擔任亞洲運動會組織委員會的顧問，對於這次發生的事情，我要在此由衷地向各位致歉。」

藤田同時感謝台灣選手及民間人士對名古屋亞運與帕運的投入。他指出，台灣方面不僅支援選手，也在當地設置照護、訓練空間及交流據點，促進台灣選手與地方居民互動，為賽事增添活力。

藤田今年5月卸下全國日台友好議員協議會會長職務，由橫濱市議員橫山正人接任。他表示，自己擔任會長長達10年，卸任之際，最後一項責任就是在家鄉名古屋舉辦峰會，迎接長年推動台日交流的夥伴。

總統賴清德透過錄影致詞，感謝藤田長年推動台日地方議會交流，並在交棒後仍親自率領名古屋團隊籌辦峰會。他表示，台日同樣位處第一島鏈，共享自由民主價值，也共同面對天災及威權主義擴張的威脅，唯有攜手合作、相互支持，才能增進人民福祉，守護民主、和平與繁榮。

駐日代表李逸洋致詞表示，民主國家應團結應對威權陣營的威脅，共同守護第一島鏈戰略安全、民主價值及高科技產業供應鏈。他也感謝歷屆峰會支持台灣參與國際組織，並強調台海和平穩定的重要性。

橫山表示，地方議員最貼近居民生活，應將台日情誼轉化為教育、文化、醫療、福利與防災等領域的具體合作，尤其要透過修學旅行及校際交流，讓年輕世代建立友誼。他也宣布，下屆峰會將於2027年在橫濱舉行，延續名古屋累積的交流成果。

本屆峰會發表「名古屋宣言」，呼籲台日兩國政府進行高層政治對話，並盡速制定「日台關係基本法」，作為日本與台灣密切合作的法律依據；同時支持台灣參與世界衛生組織、國際民航組織及國際刑警組織等國際組織，並推動台灣早日加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。