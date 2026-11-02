紐西蘭大選提前投票首週逾91萬人投票 較上屆同期增28%

紐西蘭選舉委員會今天表示，大選提前投票首週，已有近百萬人投票，投票人數較2023年的上屆大選同期增加28%。

路透社報導，紐西蘭選舉委員會指出，10月26日至11月1日共有91萬3762人投票。10月31日是提前投票開始以來最繁忙的一天，當天發出的選票超過19萬張。

紐西蘭首席選舉官勒奎斯尼（Karl Le Quesne）表示：「投票開局良好，接下來還有6天可以投票。」

本週每天約有600個投票所開放，到了11月7日投票日當天，開放的投票所將增至2300多個。

儘管政府推出具爭議性的新規定，將選民登記截止日提前至11月7日大選前13天，也就是10月25日，提前投票仍相當踴躍。批評人士認為，提早截止登記可能降低選民參與投票的意願。

最新民調顯示，這場競爭激烈的大選尚無明確領先的政黨或政黨聯盟。