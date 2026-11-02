快訊

波蘭憲政危機！總理vs.總統司法主導權爭奪戰

棒球／西武獅台灣系列賽門票4日中午開賣 限定法披、應援手燈與衝鋒旗等球迷搶收

萬聖節瘋玩後確診A流！賈永婕認冒兩症狀「緊急取消行程」

聽新聞
0:00 / 0:00

紐西蘭大選提前投票首週逾91萬人投票 較上屆同期增28%

中央社／ 威靈頓2日綜合外電報導

紐西蘭選舉委員會今天表示，大選提前投票首週，已有近百萬人投票，投票人數較2023年的上屆大選同期增加28%。

路透社報導，紐西蘭選舉委員會指出，10月26日至11月1日共有91萬3762人投票。10月31日是提前投票開始以來最繁忙的一天，當天發出的選票超過19萬張。

紐西蘭首席選舉官勒奎斯尼（Karl Le Quesne）表示：「投票開局良好，接下來還有6天可以投票。」

本週每天約有600個投票所開放，到了11月7日投票日當天，開放的投票所將增至2300多個。

儘管政府推出具爭議性的新規定，將選民登記截止日提前至11月7日大選前13天，也就是10月25日，提前投票仍相當踴躍。批評人士認為，提早截止登記可能降低選民參與投票的意願。

最新民調顯示，這場競爭激烈的大選尚無明確領先的政黨或政黨聯盟。

紐西蘭 投票 大選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美選舉最後倒數 提前投票人數創高

整理包／美國期中選舉3日投票！改選哪些席次、何時開票、結果影響什麼？

紐西蘭小黨拚組閣！招牌稅改願讓步

美期中選舉前最後周末 阿拉斯加州、加州選票爭議升溫

相關新聞

美以熱線！以總理促期中選舉後立即攻伊朗 川普表態下一步

美國新聞網站Axios 1日引述一名以色列及一名美國消息人士報導，以色列總理內唐亞胡與美國總統川普10月31日通話，討論美伊談判進展及盡快恢復作戰的時機，內唐亞胡敦促美方在3日期中選舉結束後立即攻擊伊朗，但川普坦率表態目前仍希望讓談判繼續進行。以方消息人士形容通話氣氛「強硬」，美方則稱雙方對話「直接」。

日經亞洲：傳日本台灣洽談全面貿易協議 最快年底簽署涉5大領域

日經亞洲2日引述兩名高層消息人士透露，日本與台灣研擬一項涵蓋廣泛領域的貿易協議，形式類似英國與台灣2023年簽署的「提升貿易夥伴關係協議」，最快今年底簽署。若日台協議成真，可望為雙邊關係提供戰略支柱，並突破台灣貿易外交的僵局。

美國示警恐攻 俄羅斯逮捕一未成年疑犯後 罕見公開致謝

俄羅斯聯邦安全局（FSB）1日宣布，在接獲美國提供的恐怖攻擊情報後，已拘捕一名俄羅斯籍未成年男子，懷疑他涉及莫斯科知名博物館及公園的攻擊威脅。俄國安全部門罕見公開感謝美方提供情報。

紐西蘭小黨拚組閣！招牌稅改願讓步

紐西蘭7日將舉行國會大選，左右陣營選情膠著，可能跨過5%國會門檻的機會黨能與兩大黨成功攜手？外媒2日報導，機會黨領袖黃秋蕾提出土地稅與公民收入改革，盼藉此突破兩大黨輪流執政的格局，但總理盧克森反對與主張加稅的政黨結盟，工黨也拒絕支持其稅制方案，機會黨為了取得關鍵席次、搶入執政聯盟，已將兩項招牌稅制改革排除在組閣的不可退讓條件之外，願意開放協商。

邦代海灘槍擊案後加強維安 澳洲警察持突擊步槍雪梨巡邏

澳洲一支配備軍用突擊步槍的新警察部隊已開始在雪梨街頭巡邏，這是澳洲為了因應去年12月邦代海灘（Bondi Beach）攻...

美國選舉合法勝利術 兩黨皆砸錢養對手「分身候選人」

美國期中選舉倒數，兩大黨正花錢「養」對手陣營的分身候選人——從阿拉斯加與現任參議員同名的退休教師，到共和黨砸下逾兩百萬美元力捧的社會主義者。這些操作合法，卻可能在毫釐之差的選戰裡改寫結果。當選票上的名字也能被設計，選民的一票，還算數嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。