南海持續緊張之際 美國重申對菲律賓安全承諾

在菲律賓與中國因南海爭議而關係持續緊張、雙方官員頻頻隔空交鋒之際，美國重申對菲律賓的安全承諾「堅如磐石」，強調美菲同盟比以往更加堅固，並將持續深化雙邊安全與經濟合作。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）10月底前往菲律賓出席東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus）、東協與美國的「東協加1」防長非正式會議，並與菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）舉行雙邊會談。

美國駐菲律賓大使館今天發表聲明指出，赫格塞斯此次訪問凸顯美國高度重視東南亞及美菲同盟關係，也展現川普政府強化同盟、深化區域合作，以及「以實力維護和平」的決心。

聲明表示，在菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）任內，美菲建立以共同原則、相互尊重及維護區域穩定為基礎的夥伴關係。

美國透過每年數百場聯合軍事演習與訓練、數以億計美元的安全援助、擴大海事合作活動，以及災害應變和公共衛生援助，具體展現支持菲律賓，兩國高層國防與安全官員也頻繁交流。

今年適逢美菲共同防禦條約（Mutual DefenseTreaty）簽署75週年。聲明強調，美菲同盟比以往更加堅固，美國將堅定與菲律賓人民站在一起，共同捍衛主權、維護領土完整及航行自由。

在經濟方面，美國大使館表示，安全夥伴關係必須與經濟夥伴關係相匹配，美國支持菲律賓經濟發展，互惠互利的貿易對雙方實現共同繁榮至關重要。

聲明最後表示，美國以菲律賓為盟友、夥伴及朋友為榮，兩國關係不僅建立在條約及共同戰略利益之上，也來自兩國人民之間持續深化的情誼。

美國是在菲中關係因南海爭議持續緊張之際，發表這項聲明。近來，菲中雙方海上執法船隻不時在南海發生對峙、衝撞。

中國駐菲律賓大使井泉10月15日受訪時表示，中國若對菲律賓動用武力可「輕鬆獲勝」，但中國選擇和平。鐵歐多洛批評中國恫嚇，並表示菲美援引「共同防禦條約」（MDT）應對中國威脅的可能性是「開放的」。

此外，自2025年12月開始，中菲摩擦也延伸至社群媒體，菲律賓政府官員與中國駐菲律賓大使館官員不時隔空互嗆。

中國大使館昨晚在臉書發表聲明，呼籲中東衝突相關各方應相互尊重彼此的主權與領土完整，制裁、脅迫、軍事施壓及軍事打擊都無法解決問題；菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）直接在貼文下方反諷：「哇！中國大使館真的相信自己寫下的話嗎？」