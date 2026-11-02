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日本防災廳正式成立 首任大臣喊打造世界第一防災大國

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本政府今天正式成立作為災害應對司令塔的「防災廳」，首任防災大臣細野豪志針對住宅耐震化及物資儲備等事項，向國民、中央各部會及地方政府發布「緊急呼籲」。

日本「朝日新聞」、富士新聞網（FNN）報導，細野豪志在記者會上表示，面對首都直下型地震、南海海槽巨大地震及富士山噴發等重大災害，防災廳將以打造「世界第一防災大國」為目標，致力保護國民的生命與財產。

談到為何將這次呼籲訂為「緊急」，細野豪志指出，根據目前的預測，未來30年內，南海海槽巨大地震發生機率約為60%至90%以上，首都直下型地震則為70%。

他補充：「災害不知道何時會發生，希望國民能夠將防災視為與自身息息相關的事情。」

細野豪志也強調：「政府將全力投入災害應變，但面對『國難級』災害，每一位國民都必須自己保護自己的生命。」

他呼籲民眾針對1981年以前興建的住宅進行耐震診斷，並儲備至少3天、最好能備足1週份的飲用水、食品及攜帶式廁所。此外，也要求民眾事先確認災害風險地圖及避難路線，並參加所在地區的防災演練。

針對中央各部會，細野豪志要求就南海海槽地震對策基本計畫所列的主要目標再度推動相關政策，並列出共106項措施，包括強化學校、醫療機構及基礎設施的耐震能力，以及改善廁所、床鋪及空調等避難所設備。

對於地方政府，則要求加強培育防災人才、改善避難所環境，以及事先選定臨時住宅的候選用地等。

政府預計要求中央各部會及各都道府縣在年底前提交進度報告，對進度明顯落後者將再次提出要求。

若屆時仍未見改善，防災廳將視情況對中央各部會行使「勸告權」，被勸告的部會負有尊重勸告的義務。

在人事方面，日本維新會籍參議員金子道仁出任防災副大臣，自民黨籍眾議員大西洋平出任防災政務官，事務次官則由出身國土交通省的長橋和久擔任。

日本 富士 災害

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