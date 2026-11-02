沖繩美軍再爆違紀事件 日本要求美方嚴管駐軍紀律

日本防衛大臣小泉進次郎今天表示，在一名美國陸戰隊員涉嫌殺害女性遭逮捕後，又有另一名美軍人員涉嫌在宵禁期間酒駕被捕，日本已要求美方嚴格約束駐日美軍紀律。

法新社報導，上個月初，一名美國陸戰隊員涉嫌在日本沖繩殺害一名女性後，駐沖繩美軍曾被禁止飲酒兩天，並實施為期30天的宵禁。

這起案件在日本引發眾怒，並再度掀起對美軍在沖繩大量駐紮的爭議。

小泉進次郎表示，另一名陸戰隊員涉嫌酒後駕車遭到逮捕。根據媒體報導，這起事件發生於10月31日。

小泉進次郎告訴記者：「我們已要求美方嚴格約束軍事人員的紀律，採取有效措施防止類似事件再度發生，並確保所有人完全遵守夜間宵禁規定。」

他補充說：「我們希望美方認真看待這起事件。」

上個月實施的宵禁規定，所有美軍人員午夜至清晨5時必須返回基地，或待在「基地外的住所」。

日本檢方上週已起訴涉嫌在沖繩殺害女性的美國陸戰隊員。

日本首相高市早苗告訴國會議員，政府已向美方提出強烈抗議，要求美方「全力配合調查」，並「嚴格約束駐日美軍人員」。

「讀賣新聞」報導，根據起訴書，這名20歲的嫌犯涉嫌於10月3日在一家飯店內，用電話線勒死來自那霸市的39歲女性。

美軍人員涉及的犯罪事件一直是美日兩國緊密安全同盟關係中的棘手問題，美國目前約有5萬4000名駐日美軍，其中大多駐紮在沖繩。