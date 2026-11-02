快訊

波蘭憲政危機！總理vs.總統司法主導權爭奪戰

棒球／西武獅台灣系列賽門票4日中午開賣 限定法披、應援手燈與衝鋒旗等球迷搶收

萬聖節瘋玩後確診A流！賈永婕認冒兩症狀「緊急取消行程」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普與卡尼通話 拋美加協議構想納入輸油管計畫

中央社／ 蒙特婁/愛荷華州迪比克1日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他的政府已有跟加拿大達成新貿易協議的「構想」。加拿大總理卡尼則表示，兩國領袖就美加貿易的未來進行了良好對話。

路透社報導，川普在愛荷華州迪比克（Dubuque）向媒體表示：「我昨天又跟他通了電話，我們有達成協議的構想，這項協議對我們的農民非常好，對我們的國家大有助益，我們在這方面會很順利。」

卡尼（Mark Carney）今天稍早在社群媒體發文表示，他們的交流「延續近期的建設性討論，將勾勒互利貿易協議的輪廓」，這項協議將創造就業、改善生活負擔能力，並充分尊重加拿大的語言、文化與主權。

卡尼在社群平台X上發文寫道：「我們的團隊將在未來幾週努力，以達成這項成果。」

最近幾個月，加拿大與美國相互加徵數十億美元的關稅。在3日美國期中選舉登場前，對加拿大加徵的關稅成了密西根州與緬因州等部分美國邊境州的議題。

川普上週表示，與加拿大的貿易協議即將達成，但渥太華當局先前指出，儘管已努力調降鋼鐵與汽車關稅，貿易會談進展仍有限。

川普指出，協議範疇將包括他支持的基石XL（Keystone XL）輸油管計畫，不過還不清楚這項計畫該如何重啟。這項計畫原本由民間企業發起，前總統拜登已於2021年撤銷其中一項關鍵許可。

川普今天說：「他們將建造基石輸油管。他們將支付費用…我們將提供他們路線，路線大致上已經確定。」

川普8月曾表示，這條輸油管「可能起死回生」。這條擬議中的輸油管原本每天可將83萬桶石油，從加拿大亞伯達省（Alberta）北部油砂區運往美國奧克拉荷馬州庫欣（Cushing）的主要儲存樞紐，再運至墨西哥灣沿岸地區的煉油廠。

加拿大是全球第4大石油出口國，其原油產量有超過90%銷往美國。

基石輸油管計畫取消時，營運公司加拿大TC能源（TC Energy）損失數十億美元，後來將原油輸油管業務分拆出來，成立一家新實體南弓（South Bow），這家公司已與美國Bridger Pipeline公司合作，提出名為大草原連接線（Prairie Connector）的新輸油管計畫。

這項每日輸送量達55萬桶油的計畫，將從加拿大亞伯達省延伸至美國懷俄明州（Wyoming），並會利用在基石XL計畫取消前已在加拿大境內邊界鋪設的部分管線。南弓表示，將於2027年決定是否繼續推動大草原連接線計畫。

川普 加拿大 貿易協議

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歐盟、加國推新聯盟合作 美加貿易談判卡尼或等川普下台再簽

川普幫緬因州參議員助選？取消加國部分商品50%關稅

美國期中選舉民主黨若勝 川普關稅政策恐仍難推翻

美選後會進一步轟炸伊朗？傳川普有意給更多外交時間 國際油價跌逾1%

相關新聞

美以熱線！以總理促期中選舉後立即攻伊朗 川普表態下一步

美國新聞網站Axios 1日引述一名以色列及一名美國消息人士報導，以色列總理內唐亞胡與美國總統川普10月31日通話，討論美伊談判進展及盡快恢復作戰的時機，內唐亞胡敦促美方在3日期中選舉結束後立即攻擊伊朗，但川普坦率表態目前仍希望讓談判繼續進行。以方消息人士形容通話氣氛「強硬」，美方則稱雙方對話「直接」。

日經亞洲：傳日本台灣洽談全面貿易協議 最快年底簽署涉5大領域

日經亞洲2日引述兩名高層消息人士透露，日本與台灣研擬一項涵蓋廣泛領域的貿易協議，形式類似英國與台灣2023年簽署的「提升貿易夥伴關係協議」，最快今年底簽署。若日台協議成真，可望為雙邊關係提供戰略支柱，並突破台灣貿易外交的僵局。

美國示警恐攻 俄羅斯逮捕一未成年疑犯後 罕見公開致謝

俄羅斯聯邦安全局（FSB）1日宣布，在接獲美國提供的恐怖攻擊情報後，已拘捕一名俄羅斯籍未成年男子，懷疑他涉及莫斯科知名博物館及公園的攻擊威脅。俄國安全部門罕見公開感謝美方提供情報。

紐西蘭小黨拚組閣！招牌稅改願讓步

紐西蘭7日將舉行國會大選，左右陣營選情膠著，可能跨過5%國會門檻的機會黨能與兩大黨成功攜手？外媒2日報導，機會黨領袖黃秋蕾提出土地稅與公民收入改革，盼藉此突破兩大黨輪流執政的格局，但總理盧克森反對與主張加稅的政黨結盟，工黨也拒絕支持其稅制方案，機會黨為了取得關鍵席次、搶入執政聯盟，已將兩項招牌稅制改革排除在組閣的不可退讓條件之外，願意開放協商。

邦代海灘槍擊案後加強維安 澳洲警察持突擊步槍雪梨巡邏

澳洲一支配備軍用突擊步槍的新警察部隊已開始在雪梨街頭巡邏，這是澳洲為了因應去年12月邦代海灘（Bondi Beach）攻...

美國選舉合法勝利術 兩黨皆砸錢養對手「分身候選人」

美國期中選舉倒數，兩大黨正花錢「養」對手陣營的分身候選人——從阿拉斯加與現任參議員同名的退休教師，到共和黨砸下逾兩百萬美元力捧的社會主義者。這些操作合法，卻可能在毫釐之差的選戰裡改寫結果。當選票上的名字也能被設計，選民的一票，還算數嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。