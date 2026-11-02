川普與卡尼通話 拋美加協議構想納入輸油管計畫

美國總統川普今天表示，他的政府已有跟加拿大達成新貿易協議的「構想」。加拿大總理卡尼則表示，兩國領袖就美加貿易的未來進行了良好對話。

路透社報導，川普在愛荷華州迪比克（Dubuque）向媒體表示：「我昨天又跟他通了電話，我們有達成協議的構想，這項協議對我們的農民非常好，對我們的國家大有助益，我們在這方面會很順利。」

卡尼（Mark Carney）今天稍早在社群媒體發文表示，他們的交流「延續近期的建設性討論，將勾勒互利貿易協議的輪廓」，這項協議將創造就業、改善生活負擔能力，並充分尊重加拿大的語言、文化與主權。

卡尼在社群平台X上發文寫道：「我們的團隊將在未來幾週努力，以達成這項成果。」

最近幾個月，加拿大與美國相互加徵數十億美元的關稅。在3日美國期中選舉登場前，對加拿大加徵的關稅成了密西根州與緬因州等部分美國邊境州的議題。

川普上週表示，與加拿大的貿易協議即將達成，但渥太華當局先前指出，儘管已努力調降鋼鐵與汽車關稅，貿易會談進展仍有限。

川普指出，協議範疇將包括他支持的基石XL（Keystone XL）輸油管計畫，不過還不清楚這項計畫該如何重啟。這項計畫原本由民間企業發起，前總統拜登已於2021年撤銷其中一項關鍵許可。

川普今天說：「他們將建造基石輸油管。他們將支付費用…我們將提供他們路線，路線大致上已經確定。」

川普8月曾表示，這條輸油管「可能起死回生」。這條擬議中的輸油管原本每天可將83萬桶石油，從加拿大亞伯達省（Alberta）北部油砂區運往美國奧克拉荷馬州庫欣（Cushing）的主要儲存樞紐，再運至墨西哥灣沿岸地區的煉油廠。

加拿大是全球第4大石油出口國，其原油產量有超過90%銷往美國。

基石輸油管計畫取消時，營運公司加拿大TC能源（TC Energy）損失數十億美元，後來將原油輸油管業務分拆出來，成立一家新實體南弓（South Bow），這家公司已與美國Bridger Pipeline公司合作，提出名為大草原連接線（Prairie Connector）的新輸油管計畫。

這項每日輸送量達55萬桶油的計畫，將從加拿大亞伯達省延伸至美國懷俄明州（Wyoming），並會利用在基石XL計畫取消前已在加拿大境內邊界鋪設的部分管線。南弓表示，將於2027年決定是否繼續推動大草原連接線計畫。