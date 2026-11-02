快訊

好市多試吃出現「神品項」會員一喝驚呼：希望常駐

日經亞洲：傳日本台灣洽談全面貿易協議 最快年底簽署涉5大領域

人口探底／直擊馬尼拉仲介街！各國爭搶移工 台灣爆缺工隱憂

聽新聞
0:00 / 0:00

台籍男子馬尼拉被捕 涉嫌拘禁菲人強迫詐騙

中央社／ 馬尼拉2日專電

菲律賓警方近日在馬尼拉逮捕一名彭姓台灣籍男子及一名馬來西亞籍男子，他們涉嫌非法拘禁、強迫菲律賓籍員工背誦話術，進行愛情及電信詐騙

根據刑事調查暨偵查組（PNP-CIDG）的初步報告，探員於10月28日晚間，在馬尼拉馬拉迪區（Malate）一棟公寓大樓執行查緝，救出3名菲籍受害者，分別為2女1男，並逮捕2名外籍男子。

被捕的外籍男子是32歲的彭姓台嫌，以及38歲的李姓馬來西亞籍嫌犯，他們將被控非法拘禁、人口販運及恐嚇等罪名。

探員在現場查獲筆記型電腦、手機、身分證件及可疑詐騙話術手冊等物品。

警方報告說，有民眾報案稱同居伴侶遭到非法拘禁及不當對待，於是依線索前往營救。

根據初步調查，兩嫌以「虛擬助理」職缺招募菲律賓員工，開出每月400至500美元薪資，另提供100美元全勤獎金。但3名受害者應聘後，疑似遭限制人身自由，手機也被沒收。

他們被指每天上午9時工作到晚間9時，內容包括背誦話術，進行愛情及電信詐騙。

警方表示，嫌犯正計畫將3名受害者轉移至中部的保和島（Bohol），所幸及時獲救。

根據台灣刑事局駐菲聯絡官提供的資料，彭男為南投人，有多項詐欺前科，且經常出入菲律賓與柬埔寨等國家。

目前菲律賓正值亡人節長假，多數警力被動員於維持秩序。駐菲律賓代表處表示，明日收假後將派員前往探視台籍嫌犯，確認台嫌身分並掌握後續偵辦情形。

馬尼拉 詐騙 菲律賓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

馬達加斯加搗毀13處電詐園區 148名中國人被引渡回國

13歲女被15歲閨密強逼賣淫染梅毒 父奔走申訴主腦及10嫖客全判刑

新加坡警方統一來電號碼強化辨識 防詐團冒充官員

台灣女遊客河口湖飯店遭割頸身亡 女嫌犯疑似是洗錢犯曾遭判刑

相關新聞

美以熱線！以總理促期中選舉後立即攻伊朗 川普表態下一步

美國新聞網站Axios 1日引述一名以色列及一名美國消息人士報導，以色列總理內唐亞胡與美國總統川普10月31日通話，討論美伊談判進展及盡快恢復作戰的時機，內唐亞胡敦促美方在3日期中選舉結束後立即攻擊伊朗，但川普坦率表態目前仍希望讓談判繼續進行。以方消息人士形容通話氣氛「強硬」，美方則稱雙方對話「直接」。

日經亞洲：傳日本台灣洽談全面貿易協議 最快年底簽署涉5大領域

日經亞洲2日引述兩名高層消息人士透露，日本與台灣研擬一項涵蓋廣泛領域的貿易協議，形式類似英國與台灣2023年簽署的「提升貿易夥伴關係協議」，最快今年底簽署。若日台協議成真，可望為雙邊關係提供戰略支柱，並突破台灣貿易外交的僵局。

美國示警恐攻 俄羅斯逮捕一未成年疑犯後 罕見公開致謝

俄羅斯聯邦安全局（FSB）1日宣布，在接獲美國提供的恐怖攻擊情報後，已拘捕一名俄羅斯籍未成年男子，懷疑他涉及莫斯科知名博物館及公園的攻擊威脅。俄國安全部門罕見公開感謝美方提供情報。

紐西蘭小黨拚組閣！招牌稅改願讓步

紐西蘭7日將舉行國會大選，左右陣營選情膠著，可能跨過5%國會門檻的機會黨能與兩大黨成功攜手？外媒2日報導，機會黨領袖黃秋蕾提出土地稅與公民收入改革，盼藉此突破兩大黨輪流執政的格局，但總理盧克森反對與主張加稅的政黨結盟，工黨也拒絕支持其稅制方案，機會黨為了取得關鍵席次、搶入執政聯盟，已將兩項招牌稅制改革排除在組閣的不可退讓條件之外，願意開放協商。

邦代海灘槍擊案後加強維安 澳洲警察持突擊步槍雪梨巡邏

澳洲一支配備軍用突擊步槍的新警察部隊已開始在雪梨街頭巡邏，這是澳洲為了因應去年12月邦代海灘（Bondi Beach）攻...

美國選舉合法勝利術 兩黨皆砸錢養對手「分身候選人」

美國期中選舉倒數，兩大黨正花錢「養」對手陣營的分身候選人——從阿拉斯加與現任參議員同名的退休教師，到共和黨砸下逾兩百萬美元力捧的社會主義者。這些操作合法，卻可能在毫釐之差的選戰裡改寫結果。當選票上的名字也能被設計，選民的一票，還算數嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。