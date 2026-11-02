台籍男子馬尼拉被捕 涉嫌拘禁菲人強迫詐騙

菲律賓警方近日在馬尼拉逮捕一名彭姓台灣籍男子及一名馬來西亞籍男子，他們涉嫌非法拘禁、強迫菲律賓籍員工背誦話術，進行愛情及電信詐騙。

根據刑事調查暨偵查組（PNP-CIDG）的初步報告，探員於10月28日晚間，在馬尼拉馬拉迪區（Malate）一棟公寓大樓執行查緝，救出3名菲籍受害者，分別為2女1男，並逮捕2名外籍男子。

被捕的外籍男子是32歲的彭姓台嫌，以及38歲的李姓馬來西亞籍嫌犯，他們將被控非法拘禁、人口販運及恐嚇等罪名。

探員在現場查獲筆記型電腦、手機、身分證件及可疑詐騙話術手冊等物品。

警方報告說，有民眾報案稱同居伴侶遭到非法拘禁及不當對待，於是依線索前往營救。

根據初步調查，兩嫌以「虛擬助理」職缺招募菲律賓員工，開出每月400至500美元薪資，另提供100美元全勤獎金。但3名受害者應聘後，疑似遭限制人身自由，手機也被沒收。

他們被指每天上午9時工作到晚間9時，內容包括背誦話術，進行愛情及電信詐騙。

警方表示，嫌犯正計畫將3名受害者轉移至中部的保和島（Bohol），所幸及時獲救。

根據台灣刑事局駐菲聯絡官提供的資料，彭男為南投人，有多項詐欺前科，且經常出入菲律賓與柬埔寨等國家。

目前菲律賓正值亡人節長假，多數警力被動員於維持秩序。駐菲律賓代表處表示，明日收假後將派員前往探視台籍嫌犯，確認台嫌身分並掌握後續偵辦情形。