日經亞洲：傳日本台灣洽談全面貿易協議 最快年底簽署涉5大領域

日經亞洲2日引述兩名高層消息人士透露，日本與台灣研擬一項涵蓋廣泛領域的貿易協議，形式類似英國與台灣2023年簽署的「提升貿易夥伴關係協議」，最快今年底簽署。若日台協議成真，可望為雙邊關係提供戰略支柱，並突破台灣貿易外交的僵局。

其中一名消息人士表示：「英台貿易夥伴關係協議為日本提供可循的先例。」這套架構保留彈性，讓雙方未來可針對更多領域或產業簽署個別協議，既能盡量降低政治敏感性，也能在中國大陸強烈反彈時，為東京提供緩衝。

東京與台北討論中的草案涵蓋5大合作領域：經濟韌性與創新、減災產業合作、數位貿易、貿易便捷化，以及永續發展。

消息人士指，據了解，減災合作包括無人機合作，主要用於因應地震等天然災害。

若協議敲定，象徵台日在中國壓力下深化關係，也將是賴總統政府一大成果。報導指，賴政府在貿易外交屢受阻，今年又因霸凌醜聞折損總談判代表楊珍妮。其中一名消息人士表示，各方期待與日本達成協議，能促使其他國家，尤其是加拿大與菲律賓，推進各自與台灣的協議。

東京智庫「笹川和平財團」戰略與嚇阻計畫主任山本勝也表示，過去東京對於與台灣建立更廣泛的制度化經濟架構，一直態度謹慎，部分原因在於日中關係的整體背景，「不過，現在戰略與經濟環境已大幅改變。」

山本並未針對特定協議，而是就整體情勢指出：「經濟安全已成為重要政策優先事項，日本與台灣都有意強化關鍵供應鏈的韌性，尤其是先進科技與半導體領域。」他補充，雙方簽署貿易協議，既能達成實際經濟目的，也能透過深化理念相近經濟體之間的合作、降低對任何單一市場或供應鏈的過度依賴，實現更廣泛的戰略目標。

東京經濟風險與企業顧問公司Kameido Group管理合夥人帕克（David Parker）表示：「毫無疑問，日本及日本高層將台灣視為重要的經濟安全夥伴。這反映雙方能力互補，也反映彼此的戰略利益及經濟安全政策日益契合。」

帕克表示，日本自台灣進口的最大宗產品是電子產品，尤其是積體電路；台灣則自日本進口大量積體電路，以及晶片製造設備、精密化學品與加工材料。

他說：「這些主要是中間財，而且多半是難以製造、通過認證及替代的精密產品。從這個角度來看，日本與台灣都在支撐對方競爭力及整體經濟安全方面，扮演關鍵角色。」

山本強調，台日經濟夥伴關係不針對特定國家，而是建立更具韌性、多元且安全的印太經濟秩序的自然一步。