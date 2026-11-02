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美以熱線！以總理促期中選舉後立即攻伊朗 川普表態下一步

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普1日在堪薩斯州出席造勢活動。美聯社
美國總統川普1日在堪薩斯州出席造勢活動。美聯社

美國新聞網站Axios 1日引述一名以色列及一名美國消息人士報導，以色列總理內唐亞胡與美國總統川普10月31日通話，討論美伊談判進展及盡快恢復作戰的時機，內唐亞胡敦促美方在3日期中選舉結束後立即攻擊伊朗，但川普坦率表態目前仍希望讓談判繼續進行。以方消息人士形容通話氣氛「強硬」，美方則稱雙方對話「直接」。

消息人士指出，內唐亞胡對川普繼續等待談判結果的策略感到憂慮。白宮與以色列總理辦公室拒絕置評。

川普目前採取雙軌策略，一方面爭取達成重啟和談的協議，同時也為期中選舉後可能恢復大規模作戰行動做準備，如同2025年6月「午夜之槌行動」及今年2月「史詩怒火行動」之前。

美國副總統范斯上周致函伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書長雷札伊（Mohsen Rezaei），討論重啟談判的可能性，這是美方數月來對伊朗層級最高的接觸。

川普10月31日向記者表示，與伊朗的談判進展順利，自己並不太急。不過，他也質疑伊朗的可信度，指伊朗雖然想達成協議，卻不太可靠，稱「他們達成協議後又反悔」。

與此同時，川普表示，美國仍須處理伊朗境內一、兩處核設施，並點名建於山體內的疑似核設施鎬山（Pickaxe Mountain）。他說：「我們10分鐘內就能辦到。我們已經擬好計畫。你們可以看看鎬山，我們必須處理那裡。我們可以很快辦到。」

卡達斡旋人員11月1日連續第3天與伊朗官員會面，力求達成重啟美伊直接談判的協議。伊朗外交部長阿拉奇當天表示，目前尚未達成協議，能否取得共識，取決於美國是否回答伊朗提出的問題。

阿拉奇表示：「我們正為此竭盡全力，希望對方展現足夠理性，選擇外交途徑，而非其他道路。」

伊朗 川普 總理

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