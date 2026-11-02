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紐西蘭小黨拚組閣！招牌稅改願讓步

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
紐西蘭機會黨領袖黃秋蕾曾主張土地稅與公民收入改革，該黨能否跨過5%門檻並參與組閣備受關注。（photo from 紐西蘭機會黨官方推特截圖）
紐西蘭機會黨領袖黃秋蕾曾主張土地稅與公民收入改革，該黨能否跨過5%門檻並參與組閣備受關注。（photo from 紐西蘭機會黨官方推特截圖）

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】

紐西蘭7日將舉行國會大選，左右陣營選情膠著，可能跨過5%國會門檻的機會黨能與兩大黨成功攜手？外媒2日報導，機會黨領袖黃秋蕾提出土地稅與公民收入改革，盼藉此突破兩大黨輪流執政的格局，但總理盧克森反對與主張加稅的政黨結盟，工黨也拒絕支持其稅制方案，機會黨為了取得關鍵席次、搶入執政聯盟，已將兩項招牌稅制改革排除在組閣的不可退讓條件之外，願意開放協商。

民調跨門檻仍難組閣

紐西蘭採混合比例代表制，政黨通常須取得至少5%政黨票，或贏得選區席次，才能依政黨票分配國會席位，根據《金融時報》2日報導，撰文特別介紹曾任職畢馬威的黃秋蕾，接掌小黨機會黨後帶動支持度上升，機會黨若成功跨過門檻，可能左右兩大陣營能否取得多數，成為俗稱的關鍵少數。

按紐西蘭《1News》近日公布的民調顯示，國家黨支持率29%、工黨27%，現任執政盟友行動黨與紐西蘭優先黨分別為12%及10%，機會黨則為6%。按該份民調，現任執政聯盟還是可能不靠機會黨就取得多數，與其他民調呈現的膠著局面並不完全一致。

政治障礙也浮現，機會黨核心的政策其實不被2大黨接納，執政聯盟領袖盧克森此前表態，不會與主張提高稅負的機會黨合作，紐西蘭優先黨領袖彼得斯日前，再次排除與機會黨結盟，還公開批評其土地稅政策，工黨領袖希普金斯雖未以同樣方式排除整個政黨，卻明言不接受機會黨的稅制方案。

機會黨主張對都市土地價值每年課徵1.75%稅率，農村土地為0.5%，並向成年公民及符合資格居民提供最高每年1萬9400紐元的免稅「公民收入」，該方案還涉及所得稅級距調整，不能將這筆給付直接視為人人額外增加的淨收入。機會黨認為，對土地課稅可抑制囤地，將部分稅負由工作所得轉向土地資產，反對者則擔心屋主負擔及租金轉嫁。

土地稅不是組閣底線

或許是意識到組閣難度高，機會黨公布五項組閣最低要求時，並未把土地稅與公民收入列入，該黨真正要求下屆政府承諾的，包括強化商業委員會權限以壓低生活成本、規範遊說與政治捐款、提出跨黨派十年醫療計畫、逐步停止海底拖網捕撈，以及恢復氣候政策承諾。黃秋蕾當時坦言，新政黨不可能要求全面稅改立即實施。

黃秋蕾也提出過，若能改善稅制公平與住宅負擔，土地價值稅也有討論其他形式財產課稅的空間，這使選後談判不只取決於機會黨能拿到幾席，還取決於各黨願意交換哪些政策，機會黨能否進入國會，以及哪一方真正需要其席次，仍須等待7日投票結果。

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