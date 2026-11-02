邦代海灘槍擊案後加強維安 澳洲警察持突擊步槍雪梨巡邏

澳洲一支配備軍用突擊步槍的新警察部隊已開始在雪梨街頭巡邏，這是澳洲為了因應去年12月邦代海灘（Bondi Beach）攻擊事件而設立的首創措施。

路透社報導，新南威爾斯州（New South Wales）警方表示，武裝應變指揮部（Armed Response Command,ARC）將部署於重大活動、人潮擁擠的公共場所、體育場館與宗教場所，執行「高能見度」的巡邏任務。

去年12月，兩名男子在著名的邦代海灘朝一場猶太慶祝活動開槍，造成15人喪命，這起反猶太襲擊事件受到伊斯蘭國（Islamic State）意識形態驅使。

英國廣播公司（BBC）報導，這起攻擊事件是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案，促使有關當局大幅改革槍枝法，並打擊仇恨言論。

這支耗資9400萬澳幣（約新台幣21億2346萬元）成立的警察部隊，由250名配備澳洲戰鬥突擊步槍的警察組成，在鮮少出現全副武裝警力的澳洲創下首例。

部隊指揮官、警司伊凡斯（Andrew Evans）表示：「邦代海灘的悲劇事件表明了，當涉案槍手攻擊無辜民眾時，會帶來多麼慘重的後果。」

「武裝應變指揮部確保我們在正確地點，部署訓練有素且配備適當裝備的警力，準備在分秒必爭的緊要關頭採取行動。」

一名居民接受澳洲廣播公司新聞網（ABC News）訪問時說，看到武裝警察「令人感到不安」，「到處都看得到他們，那些槍實在太大了」。但另一名女子說，看到警方配備武器，反而讓她感到安全。

國際特赦組織澳洲分部（Amnesty InternationalAustralia）表示，在雪梨引進全副武裝的警察巡邏部隊，引發了對「警務日益軍事化，以及現有保障人權措施方面的嚴重質疑」。