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北韓批美韓兵推形同核戰預演 揚言加速強化核嚇阻力量

中央社／ 首爾2日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓指控美國與南韓近期舉行的聯合軍事演習是以北韓為目標的核戰預演，並誓言加速強化核嚇阻力。

路透社與韓聯社報導，北韓勞動黨中央委員會軍需工業部第一副部長金正植（Kim Jong Sik）表示，代號為「鐵錘」（Iron Mace）的韓美兵棋推演顯示，美國以核武打壓北韓的「野心」絲毫未變，而且這種野心「日益膨脹」。

金正植指出，美國與南韓舉行鐵錘兵推及其他聯合軍事活動，凸顯北韓有必要加速強化核力量。

南韓軍方表示，美國與南韓9月29日至10月2日舉行鐵錘兵推，目的是整合美國核戰力與南韓常規軍力。

分析人士指出，金正植是負責督導北韓核武與飛彈研發及生產的重要官員，由他出面發表聲明闡述國家核武政策，這種做法並不尋常。過去這類聲明通常由國防部或外交部發布。

首爾北韓大學院大學（University of North KoreanStudies）榮譽教授梁茂進（Yang Moo-jin）表示，金正植的職權可能正從飛彈研發與生產，擴及核武與飛彈政策領域。

今年9月邊境發生地雷爆炸事件後，兩韓的緊張關係再度升溫。北韓隨後揚言，將在10月底前恢復對南韓的擴音器宣傳廣播。不過，南韓軍方今天表示，目前尚無跡象顯示平壤當局已採取實際行動。

北韓 美韓 兵推

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