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抗議生活成本與徵兵 德國Z世代10萬人示威釀暴力

中央社／ 柏林1日綜合外電報導

德國各地10月31日數以萬計年輕人走上街頭，抗議生活成本高漲、公共支出縮減及政府計劃重啟徵兵。示威活動隨後在多個城市演變為暴力衝突，與當前席捲法國的騷亂遙相呼應。

英國「金融時報」指出，根據活動主辦單位估計，柏林及其他約30座城市共有約10萬人上街抗議。

柏林警方表示，抗議民眾阻擋電車通行、朝警察投擲煙火及瓶子，並在建築物上噴漆塗鴉。

法蘭克福和漢堡也爆發類似暴力衝突，警方為此中止當地的抗議集會。當地媒體報導，暴徒趁亂洗劫商店並攻擊警察。

社群媒體流傳的影片顯示，一群蒙面人闖入德國金融中心法蘭克福市內的商店。黑森邦（Hesse）邦總理萊因（Boris Rhein）表示，他對極端暴力行為「感到震驚，覺得這些事難以善了」。

法蘭克福在這波騷亂期間有超過100名警察受傷。市政當局表示，動亂最嚴重時市內部署警力超過1300人。警方逮捕54名年齡介於13至29歲的滋事人員。

在柏林布蘭登堡門前的示威活動，主辦團體之一「Z世代自己搞定」（Gen Z regelt）發言人弗里德里希（Lina Friedrich）說：「我們反對暴力，主張和平方式抗議。」然而參與集會的23歲學生蘇菲（SophieS.）直言「如果根本沒人願意傾聽我們的聲音，我無法理解為何抗議不能用暴力」。

示威者的核心訴求包括要求政府擴大教育預算，這項呼聲與近期法國高中生的抗議浪潮一致。

此外，抗議群眾強烈反對德國重啟義務役計畫。聯邦政府目前已擴大軍事體檢，預計2027年7月在全國全面推行，目標鎖定2008年（含）以後出生的年輕男性。

到場關注局勢的43歲男子尼柯勞斯（Nikolaus M.）憂心地說：「現在的年輕人薪水更低、生活壓力更大，如今竟還被逼著上戰場。」

德國 Z世代 柏林

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