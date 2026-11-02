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日本沖繩自衛隊將擴編 輪型戰車擬首度進駐那霸

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日媒今天引述消息人士披露，配合總部位在沖繩縣那霸市的日本陸上自衛隊第15旅團在今年度升格為師團，配備強力火砲的輪型戰車「16式機動戰鬥車（MCV）」將進駐那霸駐屯地。

「讀賣新聞」指出，在外界擔憂台灣爆發戰事（台灣有事）之際，日本政府把「16式機動戰鬥車」定位成防衛日本西南群島其中一項主要裝備，而這也是日本首度在西南群島部署這種戰車。

「16式機動戰鬥車」備有105毫米主砲，能以時速約100公里的速度行進。由於這種戰車能快速在島嶼部署，被預想成能阻止敵方部隊登陸或侵襲。

2022年日美在沖繩聯合軍演期間，其他部隊的「16式機動戰鬥車」曾被派到日本最西端的與那國島。防衛省近期正在協調向沖繩縣政府說明陸上自衛隊第15旅團擴編後的裝備。

隨著陸上自衛隊第15旅團即將擴編，隊員規模將從現行的2300人增加到約3900人，約為原本的1.7倍左右。普通科連隊（相當於步兵部隊）將從現行的1個增加為2個。

陸上自衛隊西部方面隊負責沖繩地區防衛。防衛省也計劃把直屬於陸上自衛隊西部方面隊的宮古警備隊（駐紮於沖繩縣宮古島市）與八重山警備隊（駐紮於沖繩縣石垣市）納入之後的陸上自衛隊第15師團。此外，也將新編負責備有「16式機動戰鬥車」的偵察戰鬥隊駐紮於那霸駐屯地。

日本政府消息人士透露，隨著陸上自衛隊第15旅團升格，防衛省計劃在日本西南群島，首度於沖繩本島及先島群島部署新型的AMV輪型裝甲車。

消息人士透露，AMV輪型裝甲車具有高度防護力，除了能確保部隊安全也能迅速運兵。部分AMV輪型裝甲車已經搬進那霸駐屯地。

防衛省正在評估公開展示上述兩種裝備，作為向當地說明的一環。

沖繩 日本 自衛隊

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