助攻未來火星任務 NASA太空人隔離378天後首踏出模擬艙

在美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心參與模擬火星任務的4名組員，終於在隔離378天後首度踏出模擬艙。這項任務旨在為NASA太空人未來可能進行火星探索之旅做準備。

路透社報導，「太空人健康與表現探索模擬」（CHAPEA）任務醫療官艾里斯（Ellen Ellis）與另外3名隊友結束隔離後，在休士頓詹森太空中心（JohnsonSpace Center）發表談話時說，「這真是漫長又艱辛的一年，我們這些模擬太空人自願接受與世隔絕的生活」。

他們4人於2025年10月19日進入一處以3D列印技術建造、面積約158平方公尺的隔離艙，執行包括在模擬火星土壤中種植作物，以及與NASA官員聯繫等各項任務，過程中刻意模擬星際通訊必然存在的訊息傳遞延遲。

NASA先前已利用無人探測車和軌道太空船探索火星，最快將在2030年代實現人類登陸火星計畫。在此之前，NASA也計劃讓太空人重返月球，這將是自1972年以來首次載人登月。

艾里斯說：「我們維持美國在太空領域領先地位的機會之窗正在縮小。」

她提及美國總統川普政府推動成立全美首所「美國太空學院」（U.S. Space Academy），以及建立月球基地的計畫。

艾里斯說：「讓我們掌握先機，以造福經濟的科學研究引領前行，並為我們子孫後代確保美國在太空領域的歷史地位。」

另外3名組員分別是任務指揮官艾爾德（RossElder）、科學官蒙哥馬利（Matthew Montgomery）以及飛航工程師史派瑟（James Spicer）。

艾爾德結束隔離後說：「火星任務風險巨大，但透過尋求理解、宏偉願景與卓越領導力、創造力、毅力、努力，以及深厚的基礎，人類登陸火星的目標不僅可以實現，更是勢在必行。」

4人接下來將參與為期兩週的任務後評估，並與NASA科學家進行交流。NASA表示，希望藉此深入了解太空人在長期離開地球執行任務時，需要具備哪些條件才能適應日常生活中的各項常規與要求，以維持健康、工作效率並與外界保持聯繫。

這是NASA第2次執行CHAPEA任務，2023年至2024年間，另有4名組員在詹森太空中心接受378天的隔離生活。

詹森太空中心主任懷渠（Vanessa Wyche）在組員結束隔離時迎接他們。懷渠表示，他們成功在資源有限的情況下生活、維護模擬艙，並執行模擬火星任務。

懷渠也提到，組員必須適應模擬星際通訊的延遲，也就是訊息送出後，必須等待一段時間才能收到回覆。

懷渠說：「面對這些延遲，他們必須具備耐心、審慎規劃和更高的自主能力，這些特質對未來離開地球、奔赴數百萬英里外的太空人至關重要。」

懷渠表示，CHAPEA組員累積的經驗與任務成果，將有助於替未來太空任務鋪路，讓人類先重返月球，「有朝一日登陸火星」。