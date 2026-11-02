英國空軍中將：現代生活離不開太空 應警覺俄中干擾

英國空軍中將、現任美國太空軍（USSF）太空作戰助理部長高弗瑞（Paul Godfrey）示警，現代生活高度依賴太空，但俄羅斯有可能透過攻擊衛星網絡等惡意活動，對通訊、導航、金融等系統造成嚴重干擾與破壞。

若比較美國在太空領域的兩大對手中國與俄羅斯，高弗瑞認為，在軍事層面，俄羅斯研判是比中國更危險的威脅、更有可能作出不負責任的行為，因為莫斯科更不在意本國民眾恐被迫承擔的重大代價，俄羅斯整體的「痛苦耐受力」相當高。這可從俄羅斯在烏克蘭戰爭的種種表現推斷。

高弗瑞曾是英國太空司令部（UK Space Command）於2021年成立後的首任司令，後來被五角大廈挖角，2024年6月起任職於USSF。

英國政府近日啟動「準備好」（Be Ready）宣導計畫，加強呼籲民眾備妥至少可支撐3天沒水沒電生活的各式用品和設備，以提升應對各種人為安全威脅與自然災害的韌性。

國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）提醒，民眾應秉持「警覺、不驚慌」（be alert but not alarmed）原則，逐步完善準備。主責安全事務的內政副大臣賈維斯（Dan Jarvis）則強調，政府的宣導計畫並非回應任何迫在眉睫的威脅，而僅是跟上其他國家的腳步。

有專家認為，考量各項關鍵基礎設施恢復運作所需時間，政府應向民眾宣導至少準備7天所需物資。

高弗瑞近日接受英國「泰晤士報」（The Times）一個podcast節目專訪，從太空角度切入全社會防衛韌性議題。

他提到今年10月發生目前已知的第一起太空恫嚇行為，當時一座俄羅斯衛星逼近美國衛星，兩者相距僅約100公尺，稍有不慎即可能相撞。被威脅的美國衛星正是用於向烏克蘭提供情資、示警來自俄羅斯的飛彈攻擊。

「民眾不太了解太空領域威脅增加的情況」，高弗瑞說。在這個萬事萬物彼此密切連結的世界，任何對太空系統的攻擊都可能對日常生活造成重大影響。

高弗瑞舉例，常見的民用衛星導航系統是藉由時間訊號提供全球定位，這類系統相當容易成為攻擊目標。

由於時間訊號已深植於日常各項活動，涵蓋農業、金融、股市交易、緊急救援、交通號誌等，這讓惡意行為者有強烈動機建構自身能力，以一舉造成最大傷害。

公開資料顯示，俄羅斯在太空領域日益具威脅性的行為已在大西洋兩岸引發嚴正關切，這可見於美國今年9月首次正式證實，已在地球軌道部署太空武器；英國空軍則在同月宣布設立第一個太空作戰中隊，任務為干擾、阻卻、削弱各式太空安全威脅，一大重點為保衛關鍵衛星系統。

根據英國國防部說明，英國空軍原有的兩個太空中隊側重監測、示警等功能，新的太空作戰中隊則將運用電子戰（EW）等先進科技，以具體行動正面迎擊敵方的惡意行為，攻擊與防守兼備。

高弗瑞透露，英國太空司令部剛成立時，許多人仍排斥視太空為潛在的作戰領域、習慣將太空想像為屬於全人類的和平空間。不過，太空安全形勢近年已發生明顯變化。