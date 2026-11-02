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韓國2027預算案規模20兆創新高 聚焦民生、AI及國防

中央社／ 首爾2日專電

韓國總統李在明今天赴國會發表施政演說，2027年度預算案規模達820兆9000億韓元（約新台幣20兆800億元），較前一年增加 12.8%，創歷史新高，重點包括擴大民生補助、投資AI及半導體等未來產業，以及強化國防戰力。

李在明今天於國會演說表示，明年編列820兆9000億韓元預算，較今年增加12.8%，創下歷來最高增幅，也是史上最大規模財政投資。李在明說，「這是為了使國民應享有的生活水準與國家未來能力，能夠與我們創造的經濟成就相符。」

李在明表示，明年預算案以3大原則編列，包括大膽投資，但不浪費於低效率項目；優先採取直接財政支出，而非租稅優惠支出；為促進國家均衡發展，優先照顧地方。

預算案第一部分，生計、醫療、教育、居住等4大基礎生活保障給付將大幅增加。其中，政府將加強對小型工商業者及自營業者的支持，預計發行25兆6000億韓元的地方愛心商品券，以及4兆5000億韓元的「溫努里商品券」（僅在指定店家消費），進一步擴大小型工商業者、自營業者及巷弄商圈的營收基礎。

為了支持青年，青年預算編列為43兆3000億韓元，較今年增加53.5%，並針對人生各階段提供支持。政府將新推出支持結婚、生育及養育的3項配套措施，向新婚夫妻發放100萬韓元（約新台幣2萬4460元）補助金，生育子女時則發放最多2000萬韓元（約新台幣48萬9200元）補助金。

第二部分預算則是針對AI等未來領域投資，將投入21兆3000億韓元，推動半導體、Physical AI、AI資料中心等「三大超大型計畫」，以及人工智慧相關投資，規模接近今年的兩倍。

政府將預先投入2兆1000億韓元，建設電力、用水及產業園區基礎設施，避免企業因基礎建設不足而錯失投資時機。另外，為使作為國家戰略資產的自主AI模型具備全球頂尖性能，政府將集中投入4兆7000億韓元，支持「前沿AI開發計畫」。

政府也盼培育接續半導體的下一代，投入13兆8000億韓元於引領未來成長的「NEXT十大戰略技術領域」。李在明表示，「我們將培育2000名能夠引領半導體設計及地方半導體產業的專業人才，並針對學生、求職者及在職工作者，擴大符合不同人生階段需求的AI教育。」

預算案第三部分則是國防、安全相關，明年度國防預算編列73兆3000億韓元，增加8.2%。李在明表示，政府將確保提早收回戰時作戰指揮權所需的戰力，以及核動力潛艦、KF-21戰機等強大核心戰力的順利建置，並打造以AI、機器人、無人機為基礎的複合系統，迅速轉型為智慧化精銳強軍。

李在明對國會喊話，為使明年度預算案及相關法案能在12月2日的法定期限前完成審議定案，「懇請國會積極合作，政府將在審議過程中以開放態度傾聽各方意見，並積極採納更好的替代方案。」

預算 國防 韓國

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