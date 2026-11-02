俄烏最長局部停火落幕 澤倫斯基：美供愛國者飛彈換停襲俄煉油廠

烏克蘭官員表示，俄烏戰爭爆發以來僅適用於赫松（Kherson）東部地區且持續最久的停火協議，已於今天結束，原因是俄羅斯拒絕延長停火。

法新社報導，這次罕見的停火由美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）斡旋，3日凌晨開始實施。俄烏戰爭已進入第5年，戰事持續之際，這段短暫停火讓人道救援任務得以進入俄羅斯占領的奧列什基（Oleshky）。

停火開始後，俄烏雙方均未通報違反停火協議的情況。烏克蘭一名國會議員形容，這是「2022年以來最大規模的局勢降溫」。

烏克蘭魯人權監察員賓內茲（Dmytro Lubinets）表示：「這項自10月27日起至11月1日止的停火協議已經結束。」

他稱，這次臨時停火是烏克蘭與俄羅斯「共同推動人道救援工作的重要一步」。

俄羅斯與烏克蘭在美國斡旋下的談判預定於本月恢復。自美國與以色列2月聯手對伊朗發動攻擊以來，談判實際上一直處於停擺狀態。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，若美國提供基輔威力強大的愛國者（Patriot）攔截彈，烏克蘭將停止攻擊俄羅斯煉油廠。這也是美國總統川普一直以來的要求。