歐洲青年抗議浪潮蔓延 法德瑞葡阿示威爆警民衝突

法國、德國、瑞士、葡萄牙和阿爾巴尼亞等歐洲國家近日爆發青年主導和平示威浪潮，抗議生活成本飆漲、教育資源匱乏和就業前景低迷等問題，示威活動最終演變成暴力衝突。

英國「衛報」報導，今年秋季以來，歐洲多國接連爆發示威，表達對教育制度、公共服務品質下滑、經濟前景黯淡、房價高漲及生活成本飆升等問題的不滿。

瑞士示威群眾向安全部隊投擲石塊，葡萄牙警方則攜帶警犬突襲抗議民眾搭設的帳篷營地，以警棍強制驅離示威者；法國官員已針對殺警未遂案展開調查，德國內政部長則呼籲對暴力滋事者祭出嚴厲懲罰。

●法國32萬人上街 集會後掀暴力衝突

法國首都巴黎以及馬賽（Marseille）、格瑞諾布（Grenoble）、波爾多（Bordeaux）、里昂（Lyon）和土魯斯（Toulouse）等城市昨晚估計有32萬人上街示威，部分人士還穿著萬聖節服裝，示威活動後來升級成暴力衝突。

集會結束後，一群戴著面具和頭套的暴徒現身鬧事，引發內政部長努涅斯（Laurent Nunez）所稱「非比尋常」的暴力事件，警方逮捕了超過770人。

巴黎檢察官辦公室表示，有人朝約15名憲兵和警察投擲燃燒裝置，當局已正式針對「企圖殺害行使公權力者」一案展開調查。

這起事件據報造成部分人員二度燒傷，相關影像在社群媒體流傳，法國電視台也播出衝突畫面。

不過，這次肢體暴力和洗劫商家的程度明顯低於10月17日的暴動，當時有2600人被捕，多達3000家商店遭洗劫，成為法國近代史上最嚴重的城市暴動之一。

●德國逾10萬人抗議 法蘭克福暴動逾百警受傷

在德國，暴徒和搶匪在金融重鎮法蘭克福（Frankfurt）肆意破壞，損毀多家商店，並導致100多名警察受傷。

立場強硬的德國聯邦內政部長杜布林德（AlexanderDobrindt）說：「必將查明暴徒和搶匪身分，依法究責。」他特別點名「暴力左翼團體和移民社群中的滋事分子」，還說「必須對這種破壞治安的行為予以嚴懲」。

杜布林德接受小報「畫報」（Bild）訪問時表示，當局在多處地點部署大批警力已見成效。他說：「多虧我們盡忠職守的警察部隊，才能避免像巴黎那樣嚴重的暴力衝突。」

德國30多座城市昨天共有逾10萬名示威者走上街頭，要求改善教育和降低生活成本。這波抗議由倡議團體「Z世代青年」（Gen Z regelt）發起。

西部黑森邦（Hesse）內政部長波澤克（RomanPoseck）說，一群蒙面暴徒破壞法蘭克福17家商店，其中5家遭到洗劫，還投擲了汽油彈等裝置。

法蘭克福當天部署的1300名警察中，有100多人受傷，警方逮捕了54名年齡介於13至29歲的嫌疑人。波澤克說：「我對眼前所見的一切感到震驚，這件事沒有必要粉飾太平。我必須把話說清楚：這種情況絕不能再繼續下去。」

波澤克指出，被捕的大多是德國公民。他補充說，警方估計，他們當時面對著「1000到1500名暴力滋事者，其中絕大多數具有移民背景」。

科隆（Cologne）昨晚也傳出暴力衝突，警方動用水砲驅散人群；柏林（Berlin）則有示威者用瓶罐和煙火攻擊警察。「Z世代青年」隨後發表聲明，強調與所有暴力行為劃清界線。

●葡萄牙警方拆帳篷 瑞士高喊「受夠了」

在葡萄牙，數以千計不滿住房危機的民眾昨天走上里斯本（Lisbon）街頭示威，隨後在羅西奧廣場（Rossio Square）紮營。鎮暴警察今天凌晨4時30分左右強行驅離聚集在廣場的示威者。

示威群眾要求葡萄牙中間偏右的少數派政府撤回一項法案，法案內容包括放寬房東收回房屋的規定，以及取消新租約的租金上限。波多市（Porto）一處規模較小的帳篷營地也遭警方強制清除。

在阿爾巴尼亞，首都地拉那（Tirana）的蒙面示威者向警方投擲石塊和汽油彈，示威群眾認為政府涉嫌貪腐，要求總理拉瑪（Edi Rama）下台。

一場大致和平的抗議活動接近尾聲時，一些年輕人開始向警方投擲石塊和汽油彈，並縱火焚燒垃圾桶。阿爾巴尼亞內政部10月30日表示，示威活動已造成350人受傷，其中包括200名警察，另有269名未成年人遭逮捕。

瑞士蘇黎世（Zürich）及巴塞爾（Basel）昨晚各有數百人參加未經批准的示威活動，抗議人士高喊「在瑞士，我們也受夠了」，示威活動最終也演變成暴力衝突。

瑞士媒體報導，蘇黎世警方出動水砲、催淚瓦斯和橡膠子彈，驅散以煙火、瓶罐及石塊攻擊警察的暴徒。一輛警用巡邏車受損，垃圾桶和電動自行車也被人縱火焚燒。

巴塞爾警方表示，約有150人於晚上9時前後聚集在市中心，砸破商店櫥窗，在建築外牆噴上塗鴉，並對垃圾桶及自行車縱火。日內瓦（Geneva）也傳出類似事件。