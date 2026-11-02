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1名台灣人涉走私美國武器到北韓！日媒揭港人主導 台籍船東涉案

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一艘懸掛中國旗幟的油輪3月中旬駐泊香港青衣碼頭。圖為示意圖，非本文所提涉案走私船隻。路透
一艘懸掛中國旗幟的油輪3月中旬駐泊香港青衣碼頭。圖為示意圖，非本文所提涉案走私船隻。路透

日本讀賣新聞2日引述多名知情人士揭露，一個以香港為據點的跨國走私集團，涉嫌將槍枝等武器從美國經香港走私至北韓，其中一名王姓台灣籍男子也參與走私活動，並擔任涉案貨輪的實際船東。香港的走私行動由一名蔡姓男子主導，他利用北韓外交官返國的機會，將武器偽裝成冰箱及廚房用品，混入外交官的海運行李，企圖規避海關查驗。值得注意的是，這個走私集團至今仍以4艘貨輪持續活動，近期除了運送遭聯合國禁止出口至北韓的鋼鐵產品，還可能策畫向北韓走私石油。

這起走私案於2024年12月在美國遭到查獲，當時美國執法當局逮捕一名涉嫌向北韓走私武器的中國大陸籍男子，指控他將槍枝、彈藥等軍事物資藏進從加州長灘港出發的貨櫃，經香港運往北韓。如今讀賣新聞進一步追查發現，這起案件背後還涉及以香港為據點的走私集團，包括一名實際持有涉案貨輪的台灣籍男子。

根據美國司法部資料，這名在美國遭逮捕的中國籍男子文勝華（Shenghua Wen），依照北韓官員指示在美國採購武器，並安排運送至北韓。2023年12月，他將其中一批武器虛報為「冰箱」，從加州長灘港以海運方式送出，2024年1月抵達香港，隨後再轉運至北韓南浦港。文勝華於2025年6月認罪，同年8月被判處8年徒刑。

至於香港的走私行動，知情人士指出，主導者是一名蔡姓香港籍男子，他是「裕領貿易有限公司」的實際經營者，這家公司負責接收從美國運來的貨物。2023年北韓駐香港總領事館關閉後，蔡姓男子也承攬返國外交官的家當運送業務，並利用這個機會，將從美國運抵香港的武器與外交官行李一同裝上事先安排的貨輪「SUN RICH（譯音）」，這艘貨輪當時懸掛獅子山共和國國旗。

走私集團將武器申報為「冰箱」及「廚房用品」。由於香港是貨物進出頻繁的自由貿易港，進出口程序相對簡便，走私集團更盤算海關不會詳細檢查外交官的行李，因此採取這種偽裝手法。據稱，相關北韓外交官對整起走私行動完全不知情。

除了蔡姓男子，知情人士指出，這起走私案還涉及一名王姓台灣籍男子，他是涉案貨輪「SUN RICH」的實際船東；另一名梁姓中國籍男子則是負責船舶營運的「天馬船務有限公司」實際經營者。報導並未進一步交代兩人如何參與武器走私的具體細節。

這個走私集團目前仍以4艘貨輪持續活動。知情人士透露，近期尤其頻繁運送聯合國安全理事會決議禁止出口至北韓的鋼鐵類產品，此外還可能正在策畫從馬來西亞向北韓走私石油。

讀賣指出，國際社會對北韓走私活動的監督機制近年出現重大缺口。原本負責監督各國執行對北韓制裁決議的聯合國安理會北韓制裁委員會專家小組，由於俄羅斯否決延長任期的決議草案，已被迫於2024年4月底停止運作。

曾任聯合國北韓制裁專家小組成員的古川勝久，比對美國刑事追訴紀錄，以及知情人士提供給讀賣新聞的多份資料後認為，相關人士的說法具有相當充分的合理依據，值得採信。

調查也發現，涉案貨輪過去多次更改船名及船籍，航行過程更反覆出現異常行為。例如，貨輪從香港出港後，航行至黃海周邊海域時，便會關閉船舶自動識別系統（AIS），讓外界難以掌握船隻動向。

古川指出，這艘貨輪幾乎沒有停靠過事先申報的南韓等目的地港口，因此研判「只能認為這艘船曾多次祕密停靠北韓港口」。他強調，包括中國在內的所有聯合國會員國，都有必要依據安理會決議，採取扣押船舶等資產凍結措施。

走私 北韓 日媒

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