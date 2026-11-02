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美選後會進一步轟炸伊朗？傳川普有意給更多外交時間 國際油價跌逾1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
一名伊朗女性手握伊朗國旗。法新社
一名伊朗女性手握伊朗國旗。法新社

國際油價今（2日）開盤後跌幅超過1%，有報導傳出，在美國周二期中選舉結束後，美國總統川普希望在決定是否恢復對伊朗發動打擊前，給予外交手段解決問題更多時間。

布蘭特原油期貨2日盤初下跌1.5%，報每桶111.74美元，此前上周五才大漲逾2%；西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.7%，報每桶102.42美元。

據Axios引述兩名消息人士說法報導，川普在一場通話中向以色列總理內唐亞胡表達了他偏好外交途徑的立場，而這一策略令內唐亞胡感到擔憂。

荷莫茲海峽再傳襲擊 和談訊號微幅降溫恐慌

美國國務卿魯比歐上周六表示，目前尚未決定是否發動新一輪攻擊，川普傾向透過外交途徑解決這場已持續八個月的衝突。儘管荷莫茲海峽周邊船隻遭受襲擊的情況仍在持續，但這項推動和談的企圖稍微緩解了對戰事再起的擔憂。

儘管荷莫茲海峽原油運輸量已恢復，但布蘭特原油10月仍大幅上漲，並觸及六個月高點。英國海事貿易行動辦公室周日表示，接獲通報指出，一艘船隻在荷莫茲海峽遭到拋射物擊中。此前，上周五才有一艘液化天然氣（LNG）運輸船遇襲。

川普上周表示，和平談判正在進行，但他一再揚言，期中選舉後可能恢復對伊朗發動攻擊。據華爾街日報報導，一名高階軍事指揮官周四曾向川普簡報軍事行動選項。

軍事選項與談判並行 伊朗下令軍方反擊備戰

伊朗最高領袖穆吉塔巴上周六已下令軍方指揮官做好立即反擊的準備，且不受地理範圍限制，並擴大美國與以色列潛在攻擊目標的清單。伊朗軍方也警告，若美以再次發動攻擊，戰火將蔓延至範圍大得多的區域。

穆吉塔巴在Telegram發布的聲明中表示：「如果敵人恢復軍事或恐怖攻擊，決定戰爭何時結束、在何種條件下結束的，將是伊斯蘭共和國武裝部隊與伊朗人民。」

但同時間，伊朗外長也釋放出外交談判取得進展的訊號。伊朗代表團上周六已抵達卡達，與斡旋方進行會談。卡達正主導區域斡旋行動，希望在美國期中選舉前，促成美國與伊朗達成一項臨時協議。

戰火恐波及基礎設施 中東多國憂心最壞情況

中東多國現在擔心，若美國與以色列再次對準備更加充分的伊朗發動攻擊，恐將引爆一場波及整個區域、破壞程度更為嚴重的戰爭，最終卻得由這些波灣國家承擔戰後重建的代價。

伊朗及中東各地都憂心，川普與內唐亞胡可能計劃在美國周二投票結束後，對伊朗發動新一波大規模攻勢。外界預期，攻擊目標將包括伊朗核設施、飛彈設施、發電廠及其他基礎設施。

伊朗已揚言將強力反擊，使波斯灣國家憂心，區域內的能源設施及其他民用基礎設施，包括機場、海水淡化廠等，可能再次遭到攻擊。

阿聯總統外交顧問加爾加什周日在巴林舉行的國際戰略研究所「麥納瑪對話」論壇上表示，如果美伊雙方無法彌合雙方的巨大分歧，「我們就必須為最壞的情況做好準備」。他說，區域各國「正嚴陣以待最壞情況」。

埃及外交部長阿布德拉提上周六表示：「我們非常確信，第二輪衝突將更加危險、破壞性更大，而且不會帶來任何成果。」「我們極度擔憂。」

隨著獲伊朗支持的葉門青年運動組織持續以飛彈和無人機攻擊沙烏地阿拉伯，沙國當局已下令全國學校改採遠距教學。由沙國領導的反青年運動聯盟周日表示，已攔截青年運動朝沙國南部發射的一枚彈道飛彈及一架無人機。

波灣國家也擔心，新一波伊朗攻擊將進一步削弱投資人與旅客對當地的信心。

一名伊朗女性走過反美壁畫前。中東各國擔憂美國在期中舉後會對伊朗發動更大的打擊。歐新社
一名伊朗女性走過反美壁畫前。中東各國擔憂美國在期中舉後會對伊朗發動更大的打擊。歐新社

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