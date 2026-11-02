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俄烏最長局部停火6天告終！俄拒絕延長 美俄烏將重啟和談

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭南部赫松地區局部停火期間，首都基輔一處建物遭到俄軍攻擊陷入火海。法新社
烏克蘭南部赫松地區局部停火期間，首都基輔一處建物遭到俄軍攻擊陷入火海。法新社

美國第一夫人梅蘭妮亞協助斡旋的烏克蘭南部赫松（Kherson）地區6天停火協議，預計當地時間1日晚間到期，這是俄烏戰爭至今雙方持續時間最長、意義最重大的一次停火，讓遭圍困的前線城市奧列什基（Oleshky）居民得以撤離；但烏方證實克宮拒絕延長停火提議，當地平民將準備迎接戰火重燃。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基1日接受土耳其CNN Türk電視台專訪表示，願意在土耳其與俄羅斯總統普亭直接會談，並強調俄烏之間最重要的問題，唯有透過他與普亭直接會談才能解決。目前在美國政府施壓下，俄烏準備重啟中斷數個月的專家層級和平談判，美俄烏代表團預計11月中旬在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行會談，討論可能達成的和平協議。

白宮表示，梅蘭妮亞協助促成這項有限度停火協議，範圍僅限赫松地區，從10月27日清晨生效，預計11月1日晚間結束。停火期間，俄烏雙方罕見聯手展開居民撤離行動，並於10月31日完成。

停火生效時，奧列什基估計仍有約2000名平民。居民可以選擇撤往烏克蘭或俄羅斯控制的地區，也可以留在城內，獲得補充的食物及醫療物資。基於留下居民的安全考量，撤離行動結束後，官方並未公布確切人數。

停火期間雙方均未通報違反協議的情況。一名烏克蘭國會議員向法新社形容，這是「2022年以來最大規模的局勢降溫」。

局部停火並未阻止俄烏雙方在其他地區持續交戰。澤倫斯基1日表示，俄羅斯趁著烏軍缺乏彈道飛彈攔截飛彈，持續在冬季來臨前猛攻烏克蘭能源設施，導致數十萬戶家庭一夜之間停電。他警告：「攻擊強度極高，俄羅斯正試圖最大限度利用我們缺乏彈道飛彈攔截飛彈的弱點。」

基輔州連續第2天遭俄軍無人機襲擊，造成民宅及能源設施受損。烏克蘭空軍表示，俄軍前一晚出動433架無人機，其中371架遭擊落或壓制。另一方面，俄羅斯下諾夫哥羅德州遭逾100架烏克蘭無人機襲擊，當地煉油廠傳出火災；澤倫斯基也證實，烏軍攻擊俄羅斯南部羅斯托夫州的飛彈零件工廠及防空設施。

俄烏 美俄 普亭

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