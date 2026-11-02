烏克蘭空軍：空襲警報系統遭敵對勢力干擾

烏克蘭空軍今天晚間表示，懷疑全國空襲警報應用程式遭到駭客入侵。

路透社報導，這款應用程式一度短暫顯示，基輔與其他地區面臨核武與化學警報並有巷戰威脅。一則錯誤訊息指出，俄羅斯已部署「榛果樹」（Oreshnik）極音速飛彈。

烏克蘭空軍在訊息中表示：「空襲警報應用程式可能已遭敵對勢力干擾。沒有輻射威脅！請保持冷靜，並關注我們頻道發布的最新消息。」

法新社聯繫空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat），以確認這款應用程式是否遭駭時，他回答：「沒錯，確實遭駭了。」

烏克蘭發布這項消息前幾分鐘，莫斯科與基輔在烏東赫松地區（Kherson）達成的停火才剛結束。這場局部停火自10月27日開始，是俄烏戰爭中持續最久的一次。

烏克蘭反假資訊中心（Ukrainian Centre forCountering Disinformation）在聲明中警告：「目前，（應用程式）發布的威脅等級資訊與事實不符。」

這款應用程式在烏克蘭各地被廣泛使用，即時向民眾發布俄羅斯空襲威脅警報。舉例來說，萬一發生彈道飛彈攻擊時，民眾往往只有幾分鐘能尋找掩護。

烏克蘭戰略通訊中心（Ukraine's Center for StrategicCommunications, SPRAVDI）在社群媒體X帳號發文，指控俄羅斯發動這次駭客攻擊。

基輔市政當局表示，另一款專門針對烏克蘭首都基輔的應用程式，目前仍正常運作。