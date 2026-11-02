埃及希臘協商 世界遺產聖凱薩琳修道院產權爭議現轉機

對埃及西奈半島「聖凱薩琳修道院」及周邊土地所有權，埃及與希臘長期存在爭議，但近期終於取得突破。修道院院長日前同意簽署協議，確認埃及取得所有權，修道院則維持宗教使用權。

延燒多年的產權糾紛雖似已化解，然修道院內部存在不同聲音，協議也尚未簽署，此場法律外交風波仍不算完全落幕。

聖凱薩琳修道院（St. Catherine’s Monastery）是現存全球歷史最悠久的基督教修道院之一。約於西元548年至565年間落成，位於埃及西奈半島，鄰近先知摩西領受十誡的摩西山腳下，是東正教及全球基督徒的重要朝聖地。聯合國教科文組織（UNESCO）於2002年將「聖凱薩琳地區」（Saint Catherine Area）列入世界遺產。

根據希臘媒體「希臘報導者」（Greece Reporter），修道院對其土地所有權問題，近10年來與埃及政府存在意見分歧。2025年，希臘與埃及政府展開外交接觸以尋求折衷方案。雙方經過多次的協商，聖凱薩琳修道院院長暨大主教西蒙（Symeon）終於在10月24日發表聲明，表示願意接受埃及政府的提議，以結束紛爭並確保修道院正常運作。

西蒙進一步說明，他已獲得君士坦丁堡、亞歷山大和耶路撒冷宗主教區以及塞浦路斯和希臘教會的支持，一旦健康狀況允許，將立即與埃及政府簽署協議。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）引述埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）對西蒙的同意信函表示歡迎，並重申這座修道院在埃及已超過1600年歷史，也已體現對保護聖地和人類共同遺產的承諾。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）也對雙方外交協商進展表示肯定，稱這是「歷史性的轉折點」；希臘外交部長吉拉彼特里蒂斯（GeorgeGerapetritis）則感謝埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）從中協調，並期盼協議能永久保障修道院的宗教性質與延續運作。

埃及在協議中承認修道院擁有內部事務的管理權，也將保障教堂及朝聖場所持續作為宗教用途，並允許修道院對部分周邊土地申請長期租用，同時也會讓希臘籍修士擁有便利的長期合法居留權，及保障修道院日常生活方式。

金字塔報指出，雙方這場法律訴訟始於2015年。這場風波並在2025年升級，因為埃及的伊斯梅利亞上訴法院（Ismailia Court of Appeal）確認埃及政府對爭議財產保有所有權，修道院內的修士則擁有宗教使用權。且此判決也讓希臘官員和東正教領袖對修道院能否繼續存在及其宗教性質產生擔憂。

然而，前大主教達米安諾斯（Damianos）認為修道院已擁有超過1500年的獨立運行歷史，也質疑修道院決定前並未充分諮詢修士，因此公開拒絕接受此協議。

希臘政府發言人在10月31日已回應並承諾，程序完成後會公布協議完整內容。

此外，對希臘正教會而言，修道院不只是古老建築，更是延續千年的宗教傳承。「東正教時報」（Orthodox Times）報導，反對派也擔心，土地所有權歸埃及後，修士多年來與世隔絕的隱居生活、修道院及周邊土地的管理方式會受到影響和干擾。

由於伊斯梅利亞上訴法院10月26日將修道院相關土地訴訟延期至12月27日，且協議正式簽署日期也仍未確定；因此，這場攸關這座全球歷史最悠久的基督教修道院之一未來的法律風波仍未完全落幕，將繼續考驗埃及與希臘兩國如何為國家主權與宗教傳統取得平衡。