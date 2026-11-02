以色列選務首長：違規疑雲調查不會影響選舉結果

以色列中央選舉委員會主委索爾伯格今天表示，儘管正就近期選舉疑有外國資金介入展開調查，但是這不會動搖其結果的公信力，而且截至目前為止「懷疑仍只是懷疑」。

法新社報導，以色列國家安全局（Shin Bet）上週應選委會主委要求展開調查，以釐清聯合阿拉伯民主黨（Ra'am）是否收受卡達資金。卡達與該黨均否認這項指控。

總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及所屬聯合黨（Likud）此後數日不斷指控阿拉伯政黨「竊取」選舉。這些政黨在這場選舉取得空前斬獲，可能在反對派領導的政府中發揮關鍵性作用。

中央選舉委員會主委、最高法院法官索爾伯格（Noam Sohlberg）今天在國家安全局局長及檢察總長陪同下，透過影片向以色列民眾保證：「各位透過選票作出的選擇將獲得尊重。」

他說：「第26屆國會選舉符合法定程序。若有任何違規情事，目前都正在調查中。」

索爾伯格強調，調查仍在進行，「懷疑仍只是懷疑」。

「我們的立場是，即使這些疑點最終獲得證實，也不會動搖選舉程序的公正性和最終選舉結果的公信力。」