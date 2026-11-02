聽新聞
0:00 / 0:00
保加利亞總統決選出口民調：代理總統約托娃勝出
出口民調結果顯示，主張與莫斯科對話、反對軍援烏克蘭的保加利亞代理總統約托娃今天在總統大選決選中勝出，可望成為保加利亞首位經選舉產生的女性國家元首。
路透社報導，根據當地時間晚間8時投票結束後公布的兩份出口民調結果，61歲的約托娃（IlianaIotova）得票率約51%，領先50歲前看守總理蓋洛夫（Andrey Gyurov）的43%至45%。
保加利亞總統主要是象徵性的職位。官方大選最終結果預計於明天出爐。
出口民調估計投票率約為27%至29%，略高於10月25日首輪投票創下的23%歷史新低。
這場總統選舉在保加利亞黑海（Black Sea）外海過去一個月發生一連串商船遭到無人機攻擊、恐有20餘人罹難的背景之下展開。相關襲擊事件引發國際譴責，外界憂心烏克蘭戰爭的影響有日益擴大趨勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。