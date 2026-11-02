保加利亞總統決選出口民調：代理總統約托娃勝出

多年來，印度人民黨最喜歡拿拉胡爾．甘地開玩笑。他出身印度最顯赫的政治王朝，卻被譏為靠家世上位的「傻瓜」；國大黨一次次敗選，他甚至連父親留下的選區都守不住。 但56歲的拉胡爾最近看起來有些不一樣了。 印度年輕人為考試弊案、選民名冊與民主制度走上街頭，他也開始出現在抗議現場，甚至與警方正面衝突。莫迪執政多年後累積的不滿，會不會終於讓這名長年找不到位置的政治王朝繼承人，等到屬於自己的時刻？

2026-11-02 06:20