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葡萄牙警方暴力清除抗議者營地 數十人受傷

德國之聲／ 德國之聲

當地時間周日凌晨4:30左右，葡萄牙數十名警員挺進裡斯本的羅西奧廣場（Rossio Square）和波爾圖的若昂一世廣場（Dom Joao I Square），拆除了示威者的營地。在此之前，抗議者周六（10月31日）舉行了和平游行，目標指向不斷飆升的住房成本。抗議者在廣場上搭起了帳篷。

清理過程中，警方使用盾牌和警棍驅散抗議者。在裡斯本和波爾圖，分別有69個和30個帳篷被拆除。

警方稱，在進入營地時，有示威者向他們投擲玻璃瓶和油漆。因拒絕執行解散命令，在裡斯本和波爾圖兩地共逮捕13人。僅在裡斯本露營地，有超過30名抗議者受傷，其中10人送醫治療。在警察方面，13名警員受傷，其中8人被送往醫院。

一名代表波爾圖被捕者的律師告訴媒體，警方的應對措施“很過分”，並認為政府動用的規模和手段都過於激進。

葡萄牙住房危機、抗議者反對政府推動新法案

清場前幾個小時，1000多名示威者穿過裡斯本市中心，抗議葡萄牙日益嚴重的住房危機。

他們批評葡萄牙中右翼少數派政府，不僅推動出台方便驅逐租戶的法律修正案，也將取消新租約的租金上限。

葡萄牙總理黑山（Luis Montenegro）已排除撤回法案的可能性，不過他承認，在最終表決前，法案內容仍可修改空間。

葡萄牙是歐洲住房危機最嚴重的國家之一，自2017年以來，房價平均上漲了一倍多。

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