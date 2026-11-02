被駭2千億 幣圈一姐挺著孕肚 熬夜搶救

全球最大加密貨幣交易所「幣安」十月廿九日遭遇史上最大規模駭客竊案，約六十三億美元（約新台幣二○○七億元）的加密資產遭竊。據多家外媒報導，這些資產大多在約廿分鐘或不到半小時就遭竊。幣安則緊急召集約一百人的危機處理小組徹夜搶救，連懷孕七個月的幣安共同創辦人兼共同執行長、有「幣圈一姐」的何一，都忙到凌晨。

廿九日下午約四時廿分，幣安開始發現一連串異常交易，大筆加密貨幣正不斷從公司帳戶流出。高層立刻透過內部通訊系統Wea組成臨時團隊，包括加密貨幣追蹤人員及資安專家，試圖阻止駭客再轉走資產。

危機處理小組隨後召開大型視訊會議，螢幕同時出現約一百個視訊方格，分散世界各地的員工輪流開啟麥克風，用中文及英語溝通。

何一在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比徹夜參與應變這場危機，直到阿聯凌晨三時仍在接聽電話。

駭客早在發動網攻前一天就開始測試，疑似先入侵幣安一位軟體工程師的筆電，再利用取得的系統權限繞過安全程序，將公司「錢包」內的加密貨幣轉走。但共同執行長鄧偉政強調，網攻過程遠比單純入侵一位工程師的電腦複雜，幣安還發現其他入侵點。

幣安和其他加密貨幣公司緊急合作，試圖搶在駭客轉移資金前凍結資產。穩定幣發行商「泰達」與Circle迅速出手，成功阻止部分資金持續流出，但駭客也搶在凍結生效前，將大筆資產換成無法直接凍結的其他加密貨幣，再透過數千筆交易轉移至數百個錢包，增加追查難度。

一位美國區塊鏈分析公司TRM Labs高層形容，這根本是一場以網路速度進行的銀行搶劫。美國康乃爾大學教授普拉薩直言，這起史無前例的竊案，無疑重創幣安多年建立的安全形象及公信力。