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日免稅新規生效採「先付後退」取消防拆封包裝要求

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本免稅購物新制本月生效。（路透）
日本免稅購物新制本月生效。（路透）

日本免稅購物制度的重大變革，1日起生效，外國旅客原本能直接在門市櫃台完成退稅手續，改為必須先支付消費稅，出境時再在機場辦理退款，讓重度仰賴入境觀光客消費的零售商，既期待又不安。

這是日本1952年來首次調整免稅制度。在先前制度下，外國旅客在授權商店內購物，只需出示護照就可享有免稅價格或收到現金退稅，雖降低了旅客的預付成本，卻也變成一種漏洞，讓人可在滯留日本期間，以含稅價格轉售這些免稅品，從中牟利。

根據新規定，消費者須先以含稅價格購買符合條件的商品，再在90天內完成免稅手續，例如在機場航站掃描護照。待海關人員清關後，稅款將退還至旅客的支付卡或數位帳戶，即便原本是以現金付款。這套簡化流程將可免去在門市櫃台排隊的麻煩，也讓日本與海外廣泛採用的作法接軌。

除了程序改變，日本也廢除了在單一零售商購買的消費品免稅額度上限。原先每家門市每日可購買的免稅消費品上限為50萬日圓。日本當局取消防拆封包裝的要求，預料也能緩解免稅店的結帳壅塞狀況。

日本全國免稅店協會會長秋田正紀對這項改變表示歡迎，認為取消包裝要求，既能節省消費者時間，還能減輕門市人員負擔。

不過，結帳時因為含稅而必須面臨較高預付成本，也可能改變消費者的行為出現。高島屋社長村田善郎表示，「這可能會造成心理障礙，即使只是在短期內」。

為因應新的退稅規定，零售商正推出各種措施，維持入境觀光客的消費動能。泛太平洋國際控股集團（PPIH）旗下的連鎖折扣店唐吉訶德，將不收取退稅手續費，以減輕消費者的財務負擔，促進銷售。

大型消費電子產品零售商友都八喜（Yodobashi Camera）在主要門市提供「市區退稅服務」，讓顧客以含稅價格買完商品後，可立刻收到退稅。

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