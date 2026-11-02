歐青浪潮Z世代怒吼 德國34城示威

法國和德國十月卅一日萬聖節當天上演由青年主導的大規模示威，法國有卅二萬人上街頭，入夜後巴黎等地爆發警民衝突；德國法蘭克福有多家商店櫥窗遭砸毀，蒙面暴徒闖入店內劫掠商品。

德國這波示威由倡議團體「Ｚ世代青年」發起，號召民眾在柏林、法蘭克福、慕尼黑等全德卅四座城市上街，訴求包括增加教育及醫療投資、改善住房問題、因應氣候問題、降低生活成本，並反對恢復徵兵。主辦單位原先預估將有超過十八萬人參與，不過警方統計法蘭克福、慕尼黑及柏林等城市示威人數合計約一萬八千人，低於預期。

白天集會大致和平，入夜後部分示威者拒絕解散，法蘭克福市中心爆發騷亂，多家商店櫥窗遭砸毀，暴徒闖入店內偷走運動鞋及其他商品，一家槍械商店也遭破壞，店內武器一度遭竊，警方事後追回。

法蘭克福警方表示，部分滋事者以石塊及玻璃瓶攻擊警員，之後又向警方及緊急救援人員投擲汽油彈。警方部署特警部隊處理，逮捕卅多人。

德國其他城市也傳出衝突，漢堡有示威者焚燒路障並以煙火攻擊警方，科隆警方因示威者投擲石塊及施放煙火，提前終止遊行；萊比錫警方則使用胡椒噴霧驅散人群，柏林警方表示遭人投擲雞蛋和瓶罐。

由於擔心動亂，德國多座城市部分商家在示威前以木板封住窗戶並提早打烊，包括柏林高級購物大街「選帝侯大道」沿線店家。

德國內政部長多布林特表示，將追查參與暴力及劫掠的人員，並要求嚴懲。他指控部分左翼暴力團體及移民社群的滋事分子，挾持原本和平的示威活動，但未提出具體證據。

在法國，數十萬民眾萬聖節當天再度走上街頭，是連續第三個周末上演全國性抗議，主要訴求包括降低生活成本、改善教育資源及反對政府施政。法國政府估計全國約卅二萬人參與抗議，低於十月十七日的五十五萬人及十月廿四日的四十一萬人。

巴黎白天遊行氣氛大致和平，部分民眾穿著萬聖節服裝參與，現場播放音樂，甚至有人沿途進行「不給糖就搗蛋」活動。不過，在遊行終點夏朗東門附近，部分示威者入夜後開始向警方投擲玻璃瓶及煙火，還有人焚燒美國和以色列國旗洩憤，警方以震撼彈及催淚瓦斯回應，現場煙霧瀰漫。

法國內政部長努涅斯先前已警告，萬聖節入夜後發生騷亂風險「非常高」，當局因此在全國部署約七萬警力。法國警方表示，截至卅一日晚間，全國有超過五百六十人遭逮捕。此前兩個周末的示威曾發生暴動，眾多商家遭劫掠，警方累計逮捕數千人。

除了德國及法國，葡萄牙首都里斯本也有數千人上街抗議住房危機，荷蘭海牙則因網路出現示威號召及劫掠疑慮，警方加強市中心購物區部署，部分商家事先以木板封住店面。