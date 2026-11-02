「四方安全對話」 四國外長暗批中共經濟脅迫

「四方安全對話」（Quad）四國外長十月卅一日發表聯合聲明，對出口限制等「經濟脅迫」及導致產能過剩的做法表達嚴重關切，批評矛頭指向中國大陸。

由美國、印度、日本與澳洲組成的「四方安全對話」在喬治亞州亞特蘭大發布聲明指出：「四國外長對經濟脅迫表達嚴重關切，包括透過任意實施出口限制的做法。」

這個被視為亞太地區制衡北京的組織，也將矛頭對準「導致產能過剩的非市場政策與做法」，指這類行徑打亂關鍵產業的全球供應鏈。

法新社報導，這份聲明雖未點名任何國家，但這類批評往往指向大陸。北京長期以來被控過度依賴出口來刺激經濟成長，且這項聲明也可能意指中國對稀土實施的出口管制。

四國外長是在亞特蘭大舉行的廿國集團（Ｇ20）外長會議場邊會晤，會議由美國國務卿魯比歐主持。與此同時，四國領袖本月在菲律賓馬尼拉舉行峰會的計畫逐漸成形。

路透報導，這場領袖峰會，預計於十一月十五日至十八日在馬尼拉舉行東協會議期間登場，將是四方安全對話二○二四年以來首度舉行領袖峰會，也是美國總統川普首度參與。訪問菲國後，川普將轉赴大陸深圳參加十八日至十九日舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會。

大陸對四方安全對話向來抱持疑慮，先前也反駁有關產能過剩的各項指控。

對於Ｇ20外長會議後未發表聯合公報，中方代表、外交部副部長馬朝旭稱，Ｇ20成員國要做維護世界和平穩定的力量，推動地區熱點問題降溫。馬朝旭並稱，保護主義沒贏家，要防止將經貿問題政治化、武器化、泛安全化，更不能以「公平競爭」為名，行保護主義之實。