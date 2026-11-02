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黃仁勳共諜疑雲 川普：會仔細調查

聯合報／ 編譯廖振堯、盧思綸／綜合報導

紐約時報報導，一名與輝達執行長黃仁勳往來密切的中國大陸籍女商人黃樂，疑似是北京間諜。美國總統川普十月卅一日首度回應這起風波，表示將展開仔細調查，若發現不利狀況，黃仁勳可能無法繼續擔任白宮科學與技術顧問委員會成員。

川普十月卅一日晚間在佛州海湖莊園萬聖節派對受訪，首度回應黃仁勳遭大陸間諜鎖定的報導。川普表示，黃仁勳「是偉大、優秀的人，我們希望保護我們傑出的人才。我非常尊重他，我喜歡他。我們希望一切都沒問題。我們會調查，會非常仔細地調查」。

記者追問，黃仁勳是否會繼續擔任白宮總統科學與技術顧問委員會成員，川普說：「我希望可以這麼說，除非我們發現相反的情況。我一直認為黃仁勳為人正派、做事光明磊落，但這起事件涉及非常複雜的問題。」

紐時十月廿九日獨家披露，美國情報機構發現，大陸籍女商人黃樂與黃仁勳關係密切，並認定她曾向北京傳遞情報。

黃樂曾任新加坡Megaspeed資料中心公司高階主管，美方也懷疑她涉嫌協助大陸取得受到出口管制的輝達先進晶片。川普據報早在約一年前便獲知相關情報，但當時並未採取行動。輝達則強調，黃仁勳與黃樂的往來屬於正常商業接觸，並未向她提供敏感商業機密或涉及國家安全資訊。

MarketWatch報導，數月來已有多篇報導指Megaspeed涉嫌違反美國出口管制規定，取得輝達效能最強大的晶片並轉口到大陸。

黃仁勳 共諜 川普

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