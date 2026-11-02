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外媒：川普若輸期中選舉 美中關係不變

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
金融時報分析，美國總統川普即使淪為「跛鴨總統」，美中關係可能是他唯一維持既定路線的外交領域。圖為川普在佛州自家豪宅歡度萬聖節。路透
金融時報分析，美國總統川普即使淪為「跛鴨總統」，美中關係可能是他唯一維持既定路線的外交領域。圖為川普在佛州自家豪宅歡度萬聖節。路透

美國期中選舉三日投票，預料共和黨很難保住眾議院控制權，參議院也可能失守，讓總統川普在剩餘二年任期淪為跛鴨總統。金融時報分析，即使民主黨控制國會強力制衡川普，他在外交事務仍享有極大權限，而美中關係可能是他唯一維持既定路線的外交領域。

隨著伊朗戰爭持續、汽柴油價格上漲，川普支持率不斷下滑，甚至低於共和黨整體支持度。一旦國會變天，民主黨將能透過調查、傳票及立法程序牽制川普政府。然而，金融時報報導，幾乎沒有人相信川普會乖乖接受跛鴨總統角色。紐澤西州前共和黨籍州長克里斯蒂說，「他更可能變成一隻憤怒的鴨子」，與國會正面衝突。

即使失去國會控制權，川普在外交政策上仍享有廣泛權限。民主黨參議員庫恩斯擔憂，川普可能更傾向在外交事務冒險。川普去年曾試圖與伊朗總統會談但未獲回應，幾天後便空襲伊朗，凸顯其外交政策難以預測。

不過，金融時報認為，美中關係可能是川普唯一維持既定路線的外交領域。

川普與中國大陸國家主席習近平預計十一月在深圳ＡＰＥＣ峰會、十二月在美國佛州Ｇ20峰會再次碰面。若順利舉行，川普將成為首位一年內與中國領導人會面四次的美國總統。

一名前官員指出，川普非常重視與習近平的會面，但川普追求美中關係穩定，可能讓其他國際問題更加複雜。例如俄羅斯總統普亭提議在深圳與川普、習近平舉行三方峰會，討論烏克蘭問題，烏克蘭總統澤倫斯基卻不會出席。

川普 美中關係 伊朗戰爭

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