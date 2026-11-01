德國青年示威夜間變調！和平活動演變成多地暴力騷亂

本周六（10月31日），德國30多個城市舉行由青年倡議組織「Z世代來做主」（Gen Z regelt）發起的抗議活動。據組織方統計，共有約12萬人走上街頭，就教育經費、生活成本及環境保護等議題表達訴求。

「Z世代來做主」明確表示，該倡議「反對一切暴力」，無論針對人還是針對財物。然而，最初大體保持和平的示威活動在晚間演變成暴力騷亂，多地發生暴力衝突與打砸搶事件。警察遭到石塊、酒瓶及「燃燒瓶」等物品的襲擊。

和平示威遭「極端分子滲透」

據警方介紹，在法蘭克福市中心，部分蒙面暴徒砸碎多家商店的櫥窗，盜取店內物品。其中包括一家武器商店。警方部署大批警力，包括特種警察部隊，在多個地點針對暴力群體采取行動。截至周日凌晨，已有30人被臨時逮捕。警方還出動了水炮、裝甲警車和直升機。市中心部分區域被封鎖，局勢直到清晨才逐漸平息。

科隆大教堂和中央火車站周邊也發生騷亂。據西德廣播公司（WDR）報道，官方游行結束後，部分人員轉移至南部城區（Südstadt）實施破壞。科隆警察局長赫爾曼斯（Johannes Hermanns）對此表示痛心：「那些原本希望通過和平示威為自己爭取未來的年輕人，今天卻遭到了一群一心只想施暴的極端分子的滲透。」

多地發生不同程度騷亂

在柏林，勃蘭登堡門附近舉行的一場集會吸引多達5000人參加，活動幾乎沒有受到干擾，順利結束。然而，在米特區羅森塔爾廣場舉行的另一場集會則出現了問題。該場集會有多達3500人參加，警方通報稱發生了「多起違法犯罪行為」，包括破壞財物、故意傷害，以及違反武器法和爆炸物法的行為。

為應對青年抗議和萬聖節之夜的治安任務，柏林警方部署了1500名警員。警方通報稱，共有27名警員受到輕傷，56人被捕。柏林警方發言人伊夫蘭德（Jörn Iffländer）表示，雖然確實發生了一些騷亂，但此前外界所擔憂的像法國那樣洗劫商店或大規模暴力沖突場面，並未在柏林出現。

在萊比錫，最初的抗議活動結束後也發生騷亂。警方稱，約有250人參與其中，他們點燃煙火爆竹、破壞公交車站設施，並將物品拖到道路上。

不來梅警方通報稱，部分鬧事者早在傍晚時分就已損壞多輛汽車、點燃垃圾箱，並向警員投擲物品。

在漢堡，數百人規模的群體在中央火車站一帶與警方發生沖突。據當地警方通報，有人向執勤警員投擲煙火爆竹，警方因此多次動用水炮驅散人群。

政界譴責暴力行為

面對多地的騷亂，德國政界高層迅速作出反應。黑森州州長萊茵（Boris Rhein）表示：「我對法蘭克福的過度暴力行為感到震驚，這絕不會不了了之。那些像襲擊者這樣行事的人，已經把自己置於我們社會之外。」

基民盟秘書長霍珀曼（Franziska Hoppermann）也對這種「針對自己所生活國家的破壞性怒火」表示無法理解。

11月20日再次抗議

與此同時，「Z世代來做主」試圖與示威結束後發生的暴力事件劃清界限。一名公開場合只使用名字阿馬迪奧（Amadeo）的組織發言人表示，示威活動結束後發生什麼，並非組織方所能左右。

對於此次全國青年抗議活動，組織方總體評價積極，並計劃於11月20日參與全歐洲範圍內的抗議活動。

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