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又是北韓？日本GMO遭駭或與北韓有關 攻擊者疑刻意混入海外痕跡
日本大型IT企業GMO網際網路集團旗下服務先前遭不當存取，該公司分析認為，這一連串事件的攻擊方很可能包括與北韓有關聯的駭客組織。
日本共同社引述相關人士說法報導，這項判斷似乎是根據惡意軟體的特徵等攻擊者留下的多項跡象做出。GMO或已向政府報告，後續如何釐清事件真相將成為焦點。
據相關人士表示，GMO已確認傳送至遭攻擊服務的通訊紀錄等特徵。共同社也在資安專家協助下進行分析，發現「犯案聲明」網站公開後不久曾連線該網站的IP位址中，有5個與北韓駭客組織過去使用過的IP位址一致。
此外，刊登犯案聲明的網站也留下涉及美國、日本等多個國家的痕跡。專家指出，攻擊者可能刻意混入海外資訊，企圖干擾調查。
GMO網際網路集團社長熊谷正壽預計2日召開問題發生以來首次記者會，說明一連串事件的經過，以及目前已掌握的事實。
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