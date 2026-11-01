喊讓選委會主席下台…印度反對派號召5萬人示威 蟑螂人民黨保持中立不參加

印度反對派今天集結數萬人走上街頭示威，要求選委會主席下台。率先為此展開抗爭的蟑螂人民黨則表示，為維持其獨立性及在政治上保持中立的立場，雖然支持抗議不公的行動，但不會動員參加這類由政黨組織的活動。

印度反對派組成「印度聯盟」（INDIA bloc），共同參加今天的「進軍德里」（Chalo Dilli）示威遊行，印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，德里警方評估，至少有5萬人從新德里市中心康諾特廣場（Connaught Place）為起點，一路遊行到羅摩力拉廣場（Ramlila Maidan），德里市政府為此不敢大意，調派上萬名維安人員進駐，並沿遊行路線部署。

印度因選舉委員會修訂選民名冊（SIR），讓1.3億人投票權益受損，且民眾認為修訂SIR有利總理莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（BJP），由青年發起的「蟑螂人民黨」（CJP）率先發起示威，要求選委會主席庫瑪（Gyanesh Kumar）下台。

「蟑螂人民黨」並非真正的政黨，起初僅是圍繞政治諷刺的網路運動，組織名稱源於惡搞莫迪所屬「印度人民黨」而來。參與者已從最初的數百名青年，暴增到數以百萬人。

今日印度（India Today）報導，蟑螂人民黨創辦人迪普克（Abhijeet Dipke）昨天表示，蟑螂人民黨支持這次的抗議活動，也支持每個打擊違規選舉行為的組織，但蟑螂人民黨是獨立組織，也是中立的平台，「我們希望保有這樣的身分」。

中央社記者今天試圖前往羅摩力拉廣場，但面對德里警方設下的層層關卡，始終不得其門而入，但沿途可見參加的民眾將馬路塞得水洩不通，他們手拿不同旗幟、標語，同時呼喊口號，看得出反對派各黨總動員。

8日就是印度每年最重要的節日之一排燈節（Diwali），今天是排燈節前最後一個週日，原本可望迎來民眾採購商機，但接連幾週的抗議，加上今天的大規模示威，讓新德里市中心店家相當憂心。

印度工商會（CTI）表示，今天的集會可能讓周遭10公里範圍內的交通癱瘓，25萬家商鋪的生意將受到影響，單日交易額的損失，可能達到1000億盧比（約新台幣343.69億元）到1200億盧比（約新台幣412.42億元）之譜。

反對派國大黨（Congress Party）領導人拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）對此在社群媒體上發文，稱這是執政黨散布的謠言，並呼籲參加遊行活動的民眾，記得跟沿途的店家買點東西。

拉胡爾．甘地在X上發文說：「印度人民黨怕了，所以才在散布謠言；但我們兩件事都會做，除了遊行和集會，成千上萬的民眾也會到各個商鋪購買東西。」