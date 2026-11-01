泰國總理：泰柬邊境暫不重開 待解決領土與安全問題

泰國與柬埔寨邊境持續關閉，泰國總理阿努廷昨天表示，泰柬兩國仍有多項爭議尚待解決，目前無法確定何時重新開放邊境，並強調國家利益與安全應優先於政治考量。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天在電視節目中表示，泰柬之間仍有多項問題尚未解決，包括陸地邊界、海域爭議、跨境詐騙問題，以及泰國人民的安全，因此目前無法預測邊境何時能重開。

阿努廷說：「在這些問題獲得解決之前，兩國關係無法恢復到過去的狀態。」

自去年6月以來，泰柬邊境一直處於完全關閉狀態，兩國7處邊境檢查站及通道均已關閉，人員和貨物的流動受到限制。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，阿努廷表示，泰國政府不會為了政治考量而犧牲國家利益，邊境重新開放前，必須先處理非法進口、農產品貿易疑慮、打擊跨境犯罪網絡以及國安問題。

阿努廷指出，邊境關閉以來，泰國經濟相關數據有所改善，民眾對此措施也持正面態度。他說，泰國仍可與柬埔寨對話，但在雙邊關係恢復至過去水準之前，仍有多項工作必須完成。

泰國與柬埔寨共享長達817公里的陸地邊界，多處存在主權爭議，雙方爭執已逾百年，衝突最激烈的地方集中於千年古蹟普里維希神廟及其周圍。