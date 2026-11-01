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波斯灣船隻再遇襲 卡達天然氣油輪遭不明物體攻擊
卡達國營通訊社今天報導，一艘卡達天然氣油輪行經波斯灣（Persian Gulf）海域時，遭「不明物體」攻擊。
卡達通訊社（QNA）報導，這起攻擊發生在10月30日晚間，遇襲船隻為液化天然氣運輸船「梅耶達號」（Al Mayeda），隸屬卡達天然氣運輸公司（Qatar Gas Transport Company）。
自今年2月中東爆發戰爭以來，伊朗持續攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及波斯灣其他海域的船隻，試圖取得航運控制權。
伊朗聲稱，船隻須取得其許可，才能通過荷莫茲海峽。美國則封鎖伊朗港口作為回應。
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