波斯灣船隻再遇襲 卡達天然氣油輪遭不明物體攻擊

每日郵報報導，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）驚爆63億美元（約新台幣2006億元）竊案，美國聯邦調查局（FBI）才剛認定幕後黑手是北韓駭客組織，沒想到幾小時後總統川普卻公開質疑北韓是否真的涉案，還表示若證實是北韓所為，將直接找平壤談判。這場風波正值川普與北韓領導人金正恩關係降溫之際，也讓川普對北韓的態度再度受到關注。

2026-11-01 15:16