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印度反對派將遊行促選委會主席下台 德里加強維安
印度選委會修訂選民名冊引發爭議，反對派預定今天在德里（Delhi）舉行抗議活動，要求選舉首長下台。手持警棍、盾牌的印度維安人員與鎮暴車輛已部署至預定抗議地點周邊。
路透社報導，反對派已宣布，今天將從德里市中心遊行近1.5公里，前往指定的抗議集會地點羅摩力拉廣場（Ramlila Maidan）。當局提醒民眾留意交通改道。
這場遊行集會將由國大黨（Congress Party）領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）率領，反對派表示，預計會有數十萬人參加，並稱這將對總理莫迪（Narendra Modi）及其所屬印度人民黨（BJP）構成重大挑戰。
自上月起，反對黨、學生組織，以及由青年主導的「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party）幾乎天天舉行示威，要求選舉委員會主席庫瑪（Gyanesh Kumar）因修訂選民名冊辭職。批評人士指稱，這項修訂有利於印度人民黨。
選委會否認偏袒任何政黨，並表示遭錯誤除名的選民可重新登記。印度人民黨則指控對手不當質疑合法選舉程序，企圖破壞民主。
分析人士表示，青年抗議加上反對派支持度日益增加，構成莫迪2014年掌權以來最嚴重的危機。不過，他的政府依然穩固，下次大選要到2029年才會舉行。
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