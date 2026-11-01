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印度反對派將遊行促選委會主席下台 德里加強維安

中央社／ 新德里1日綜合外電報導
11月1日新德里，身著傳統服飾的抗議者正等待參加一場由國大黨及其盟友發起的遊行，以抗議選民名冊的修訂。美聯社
11月1日新德里，身著傳統服飾的抗議者正等待參加一場由國大黨及其盟友發起的遊行，以抗議選民名冊的修訂。美聯社

印度選委會修訂選民名冊引發爭議，反對派預定今天在德里（Delhi）舉行抗議活動，要求選舉首長下台。手持警棍、盾牌的印度維安人員與鎮暴車輛已部署至預定抗議地點周邊。

路透社報導，反對派已宣布，今天將從德里市中心遊行近1.5公里，前往指定的抗議集會地點羅摩力拉廣場（Ramlila Maidan）。當局提醒民眾留意交通改道。

這場遊行集會將由國大黨（Congress Party）領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）率領，反對派表示，預計會有數十萬人參加，並稱這將對總理莫迪（Narendra Modi）及其所屬印度人民黨（BJP）構成重大挑戰。

自上月起，反對黨、學生組織，以及由青年主導的「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party）幾乎天天舉行示威，要求選舉委員會主席庫瑪（Gyanesh Kumar）因修訂選民名冊辭職。批評人士指稱，這項修訂有利於印度人民黨。

選委會否認偏袒任何政黨，並表示遭錯誤除名的選民可重新登記。印度人民黨則指控對手不當質疑合法選舉程序，企圖破壞民主。

分析人士表示，青年抗議加上反對派支持度日益增加，構成莫迪2014年掌權以來最嚴重的危機。不過，他的政府依然穩固，下次大選要到2029年才會舉行。

印度 維安 選委會 莫迪

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