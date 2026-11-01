陸調查船繞台異常活動…範圍曝光讀賣新聞分析：疑蒐集海底電纜情報

日本媒體報導，中國4艘調查船今年5月以來持續在台灣周邊特定海域不尋常活動，包括反覆減速、停船及不規則轉向等，且活動範圍與國際海底電纜鋪設路線重疊。專家分析，中國可能正為「台灣有事」等緊急情況下切斷海底電纜預作準備。

讀賣新聞報導，以美國及台灣為據點的地理空間情報分析公司ingeniSPACE，透過船舶自動識別系統（AIS）等資料分析發現，中國4艘調查船在台灣周邊海域出現異常航行模式，疑似大範圍蒐集海底電纜相關情報。

這4艘船分別為中國自然資源部所屬的「向陽紅22」、上海及福建省大學所屬的「同濟」與「嘉庚」，以及AIS顯示為「MUSHANZI」的中國船隻。

根據讀賣新聞取得訊息，「向陽紅22」自5月以來多次在台灣北部特定海域往返航行，反覆出現減速、停船及不規則轉向等行為；「嘉庚」則在台灣東部海域、「MUSHANZI」在南部巴士海峽出現類似活動；「同濟」則多次環繞台灣本島航行，並在數個特定地點停船或減速。

ingeniSPACE透過獨自的方法確認主要海底電纜鋪設路線，並比對AIS數據，發現4艘船減速或停船的海域，均與連接台灣等地及海外的海底電纜位置重疊。

台灣一名官員接受採訪時表示，該公司提供的資訊與分析，和台灣當局掌握的情況相符，因此認為分析結果具有合理性。另一名台灣官員也表示，不能排除中國調查船正在蒐集海底電纜相關情報的可能性。

台灣近年接連發生海底電纜遭船舶疑似蓄意切斷或損壞事件，台灣當局曾指出中國可能涉及相關案件。

由於海底電纜承擔大量國際通訊，一旦深海電纜遭切斷，修復可能需要1週以上，台灣方面警戒中國可能透過偽裝成意外事故的方式破壞電纜，造成通訊中斷及社會混亂，藉此發動灰色地帶行動。

日本慶應義塾大學教授土屋大洋分析，中國調查船的活動可能已將破壞海底電纜納入考量，調查目標恐怕不僅是電纜位置，也包括電纜鋪設區域的海底地形、水深及海流狀況。

報導提到，ingeniSPACE營運長Jason Wang表示，在日本及菲律賓附近海域，也觀察到中國船舶出現與台灣周邊類似的行動。他說：「中國正沿著第一島鏈，也就是從九州南方經台灣延伸至菲律賓的廣大區域，為發生緊急事態時的灰色地帶行動進行準備。」

日本九州大學教授益尾知佐子則表示，中國船舶疑似調查台灣及日本周邊國際海底電纜的動向，看起來是為台灣有事或美中衝突預作準備。

她指出，中國可能計劃在必要時切斷日本太平洋側的海底電纜，藉此擾亂日本社會，並阻礙日美之間的聯繫。過去中國針對台灣採取的干擾行動，未來也可能擴大至日本。

益尾分析，中國國家主席習近平長期重視海洋擴張，就任最高領導人後積極推動全球海洋調查，但近期相關活動重新集中於台灣及沖繩周邊，可能與中國企圖掌控西太平洋、蒐集海域情報有關。

她強調，中國可能運用民間技術，在避免與對手正面衝突的情況下癱瘓對方的應對能力。日本除了軍事防衛，也必須加強重要基礎設施保護，制定涵蓋非軍事領域的全面性對中戰略。