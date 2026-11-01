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俄羅斯稱工業企業遭無人機攻擊 烏克蘭：擊中煉油廠

中央社／ 莫斯科1日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，首都莫斯科以東一家「工業企業」夜間遭無人機擊中。烏克蘭方面稍早則宣稱擊中的是一座大型煉油廠。

法新社報導，俄國下諾佛哥羅州（Nizhny Novgorod）州長尼基丁（Gleb Nikitin）通報，當地夜間遭遇「大規模無人機攻擊」，「克斯托沃區（Kstovo）一家工業企業嚴重受損」。

他在聲明中補充道，「超過100架無人機被毀」，「根據初步資訊，沒有人員傷亡」，但他未說明這座工廠的業務活動。

烏克蘭媒體報導，克斯托沃煉油廠遭到攻擊，並稱那是「俄羅斯最大的煉油廠之一，生產燃料及潤滑油」。

俄國政府10月30日曾表示，烏克蘭在「暫停」數天後，已恢復對俄羅斯煉油廠的攻擊。

自俄羅斯2022年2月全面進攻烏克蘭以來，烏克蘭當局多次攻擊俄國石油及天然氣設施，以報復俄方攻擊烏克蘭能源基礎設施。

美國總統川普（Donald Trump）數週來持續施壓烏克蘭停止這類攻擊，並將柴油漲價歸咎於此。

俄羅斯 烏克蘭 無人機 莫斯科 俄烏戰爭

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