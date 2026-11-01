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成攻防焦點？日本消費稅減稅法案拚6日過眾院 在野黨要求首相高市出席答詢

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗。美聯社

日本政府與執政黨視消費稅減稅相關法案為本屆國會的最重要議題，計劃最快於11月6日讓法案通過眾議院；在野黨則要求首相高市早苗親自出席眾議院財務金融委員會接受質詢。

日本時事通信社報導，朝野將於4日協商，高市是否出席將成為雙方攻防焦點。

眾議院財務金融委員會預計4日進行下一輪審議。自民黨希望6日在委員會及眾議院本會議表決通過法案，再送交參議院審議，並全力爭取在12月12日國會會期結束前完成立法。

在野黨先前要求眾議院安排約30小時的質詢時間，若加上4日的審議，累計質詢時間將達28小時（不含參考人質詢）。

眾議院在野黨會派「中道改革聯合」的國會對策委員長後藤祐一已向自民黨提議，安排首相出席2小時質詢。他向媒體表示：「我們不會要求超過這個時間。」顯示只要執政黨接受要求，就願意讓法案進入表決。

自民黨國會對策委員長村井英樹10月30日對後藤的要求表示「會嚴肅看待」，但未明確表態。村井與後藤預計11月4日再次協商。自民黨相關人士則認為：「首相恐怕不得不接受出席質詢。」

報導指出，法案目前仍有許多不明之處，包括減稅財源，以及「就業者負擔減輕支援金」的發放金額。因應在野黨要求，政府提出參考值，表示明年起2年內，低所得者的最低支援金額每年約為5000日圓，但尚未獲得在野黨理解。

公明黨幹事長西田實仁在記者會上批評：「一點一點釋出資訊，並不是誠懇的討論方式。」國民民主黨幹部也表達不滿，表示：「如果沒有提出更多具體數字，就無法判斷該支持還是反對。」

另一方面，執政黨在參議院席次未過半，在野黨將掌握一定程度的主導權。參議院審議已決定依在野黨要求，交由特別委員會負責。特別委員會不受固定開會日限制，可以彈性安排審議，也能要求負責本法案的財務大臣片山皋月以外的閣僚出席答詢。公明黨幹部表示：「勝負關鍵在參議院。」

目前執政黨在參議院距離過半數仍差4席，雖已取得擁有2席的日本保守黨贊成，法案能否通過仍不明朗。預料執政黨接下來將全面爭取在野黨支持，並以公明黨與國民民主黨為主要對象。

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