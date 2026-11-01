確保能源穀物運輸 國際推動黑海局部停火

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天表示，國際社會正日益關注推動黑海局部停火的構想，盼藉此確保俄羅斯與烏克蘭的能源及穀物運輸暢通無阻。

路透社報導，魯比歐在記者會上透露，美國正在審查由土耳其與印度提出的促進穀物運輸方案，與此同時，華府仍持續推動透過談判全面終結這場已邁入第5年的戰爭。

這場為期兩天的20國集團（G20）外長會議上，俄羅斯全面入侵烏克蘭成為核心焦點。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）執意出席，引發歐洲與加拿大領袖強烈不滿，痛批此舉等於將俄國侵略行徑合理化。

這場聚集全球主要經濟體的外長會議最終在諸多重大議題上並未達成共識，也沒有發表聯合聲明。

針對拉夫羅夫受邀出席一事，魯比歐出面辯護指出，如果不與俄羅斯對話，就不可能透過外交途徑結束戰爭，但他坦承短期內恐難以達成協議。魯比歐並表示，美方雖與烏克蘭領袖保持密切聯繫，但烏克蘭外長並未受邀出席本次會議。

魯比歐指出，各方正日益關注能否達成部分協議，例如停止攻擊黑海運送穀物與特定能源的船隻，不過這項提議目前尚未凝聚成實質推力。

在這場暴露出各國對烏克蘭與中東戰事存在嚴重分歧的外長會議後，魯比歐向記者直言：「這對全球糧食安全造成威脅，同時也波及部分能源安全。」

他直言：「我們希望能達成協議。這雖無法解決整場戰爭，但至少能化解其中一項特殊問題。」他強調，儘管目前尚未成功，透過談判達成和平解決方案仍是美國官員的首要之務。

魯比歐表示：「當下正進行著一場極其惡劣、毀滅性極高的戰爭。」他進一步示警，鑑於層出不窮的破壞行動以及無人機誤闖北大西洋公約組織（NATO）空域等事件，這場戰事已面臨擴大波及其他國家的風險。