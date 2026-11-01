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北韓試射集束炸彈彈頭 稱可摧毀12至13公頃目標

中央社／ 首爾31日綜合外電報導

北韓官媒今天報導，北韓試射集束炸彈彈頭，這是北韓近期一連串武器演習的最新行動，旨在訓練軍事部隊實際操作這類武器。

法新社報導，這次試射於昨天進行。此前，擁有核武的北韓近期已測試多種武器，包括攻擊型無人機、新型精準導引魚雷系統，以及中程極音速飛彈。

這次試射的背景，適逢兩韓戒備森嚴的邊境發生地雷爆炸，導致3名南韓士兵受傷，進一步加劇雙方原已高漲的緊張情勢。

北韓否認應對此事負責，並誓言進一步強化邊境地區防禦，同時恢復以擴音器對南韓進行宣傳的行動。

北韓官方中央通信社今天報導，昨天的試射旨在「評估集束炸彈彈頭搭載於戰術彈道飛彈時的實戰適應性及威力」。

官員表示，這次測試證實這款武器具有以最高密度的威力，將12至13公頃的目標區域夷為平地的能力。

北韓飛彈總局局長表示：「今年內，我們將讓各部隊能夠依據作戰目標及目標的具體特性，選擇並使用所有這些類型的武器。」

北韓中央通信社公布的照片顯示，一枚飛彈從機動發射車發射，尾部拖著橘色火焰。另一張照片則顯示，多枚集束炸彈擊中一處島嶼目標。

這項於昨天進的試射，北韓領導人金正恩並未親自到場。不過，他今年4月曾在女兒金主愛陪同下，視察搭載集束炸彈彈頭的彈道飛彈試射。

北韓 炸彈 彈頭

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