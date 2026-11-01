快訊

韓職／王彥程萬聖節扮「王彥程」！ 網友：有史以來最真實的裝扮

川普萬聖節扮「他」超好認！首談黃仁勳捲間諜案 恐被踢出總統委員會

台股殺千點還有端「基本麵」！金管會搬出4大數據 股民直呼吃不下

聽新聞
0:00 / 0:00

批巴西大選是恥辱 川普：小波索納洛可無限期留美

中央社／ 棕櫚灘31日綜合外電報導
圖為在巴西總統大選落敗的佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）。歐新社
圖為在巴西總統大選落敗的佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）。歐新社

美國總統川普今晚表示，在巴西總統大選落敗的佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）可以在美國無限期停留。

路透社報導，川普是在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的萬聖節派對上，向記者發表上述談話。儘管美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）當天稍早曾與巴西外長短暫碰面，但川普這番言論表明，兩國關係在未來一段時間內仍可能持續緊張。

川普談到佛拉維歐．波索納洛時說：「他想在這裡待多久都可以。在我看來，那場選舉簡直是恥辱。」

佛拉維歐．波索納洛原本在多數民調中保持領先，然而在最終決選遭左翼現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）逆轉擊敗。

巴西駐美大使館尚未立即回應置評請求。

外部觀察人士認為，此次選舉自由且公正。佛拉維歐．波索納洛競選失利後，拒絕遵守最高法院繳交護照的命令，並且離開巴西前往美國。他在巴西面臨兩項聯邦洗錢與貪腐調查。

路透社先前報導，佛拉維歐．波索納洛是以人道假釋身分獲准入境美國，這類身分通常僅有一年效期。

盧比歐今天稍早表示，他在美國亞特蘭大（Atlanta）舉行的20國集團（G20）會議期間，與巴西外長維艾拉（Mauro Vieira）會談，雙方預計幾週後再次會面。

盧比歐所言一度釋出美巴關係可能緩和的訊號。他告訴記者，雙方預計在法國下個月舉行的七大工業國集團（G7）外長會議期間再度碰面。

美國官員和知情人士告訴記者，儘管川普允許佛拉維歐．波索納洛入境美國，但目前沒有計畫支持這名巴西政治人物的政治抱負。

佛拉維歐．波索納洛曾自稱自己才是巴西合法領導人，川普今天表示，沒有計劃與他會面。

波索納洛 川普 巴西

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

波索納洛「臨時身分」入境 將和弟弟一樣速取永久居留權

魯比歐G20會晤俄外長 討論美俄領導人APEC互動可能性

美期中選後是否再攻伊朗 盧比歐：川普尚未決定

美期中選舉將至…若共和黨失利 美駐加大使：川普可能怪罪「這國」

相關新聞

日本6.1強震出現怪現象！遠離震央反而更晃 氣象廳揭原因

共同社報導，日本11月1日上午發生規模6.1地震，震央位於三重縣東南方外海，震源深度約350公里，但距離震央較遠的福島縣卻觀測到最大震度3，北海道至關東地區也出現明顯搖晃。日本氣象廳研判，這起地震可能出現罕見的「異常震域」現象，導致遠離震央的地區反而感受到較強烈的震動，目前沒有海嘯疑慮。

批巴西大選是恥辱 川普：小波索納洛可無限期留美

美國總統川普今晚表示，在巴西總統大選落敗的佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）可以在美國無限期停留

沒橋恐沒命 美國北卡風災2年後 數百座私人橋重建路迢迢

住在美國北卡羅來納州伯恩斯維爾、76歲的貝克突然在家中倒下。妻子伊芙琳立刻打911。但救護車根本到不了家門口。2024年海倫颶風沖走了作為他們家唯一聯外道路的私人橋，在這片溪流河川切割的山區，私人橋十分常見，夫妻倆已申請州政府計畫協助修橋，幾個月過去卻毫無進展。 州政府其實編列了1.75億美元經費重建私人橋梁，但《紐約時報》取得的一份文件顯示，截至2026年9月15日，這項計畫只重建了44座私人橋，估算可能還有近千座私人橋需要修復，究竟是什麼卡住了重建？

波蘭憲政危機升溫 總理圖斯克控反對派企圖破壞民主法治

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天在針對持續進行的憲政危機發表演說時，指控保守派民族主義反對黨領袖意圖「破壞民...

民調還能信嗎？從美選史上3大翻車看預測盲點

美國將舉行期中選舉，台灣九合一地方選舉也剩不到30天，各家媒體爭相公布民調。但經歷過幾次選舉預測爆冷，很多人現在看到民調的第一反應是「這還能信嗎？」美國公共廣播電台Podcast節目「金錢星球」回顧美國選舉民調史上三次著名的「大翻車」。三次失準讓民調機構顏面掃地，也促使痛定思痛並檢討改進。問題如今解決了嗎？

魯比歐G20會晤俄外長 討論美俄領導人APEC互動可能性

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天表示，他在20國集團（G20）會談期間與俄羅斯外長拉夫羅夫（SergeiL...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。