波蘭憲政危機升溫 總理圖斯克控反對派企圖破壞民主法治

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天在針對持續進行的憲政危機發表演說時，指控保守派民族主義反對黨領袖意圖「破壞民主與法治」。

法新社報導，他發表這番談話前一天，警方曾介入憲法法院現場，當時反對派右翼法律正義黨（Law and Justice Party）的支持者發起抗議，反對憲法法院院長斯維奇科夫斯基（Bogdan Święczkowski）遭停職。

憲法法院的官方X帳號昨天發文，將政府此舉形容為「政變」。

但圖斯克今晚在演說中表示：「讓我們開門見山地說吧。多年來在波蘭一直存在著想要破壞民主與法治的組織和政治人物。」

部分示威者昨天在法院外高喊「圖斯克是叛徒」，並試圖衝破維安路障。警方表示有3人遭到逮捕。

圖斯克在演說中將昨天的動亂稱為「駭人聽聞」。他說：「我衷心希望，波蘭不會再出現類似的場面。」

圖斯克政府數週來一直試圖逼退憲法法院法官，這些法官是由2015年至2023年執政的前法律正義黨政府所任命。

憲法法院經常做出有利於波蘭國內立法，而非歐盟法律的判決。歐盟則指控，波蘭最高法院與當時的民族主義執政當局關係過於密切。