法國萬聖夜再示威 Z世代主張對巨富課稅救財政

法國群眾於萬聖節前夕再度上街示威，其中許多是對未來感到焦慮的Z世代年輕人，他們擔心前途茫茫，也不滿貧富差距日益擴大，主張向富人課稅，並重新分配財富。

今天這場示威恰逢萬聖節前夕，許多人打扮成動漫角色、歷史人物或象徵法蘭西共和國的瑪麗安娜（Marianne）上街為自己的訴求發聲，替嚴肅的遊行增添戲謔氣氛。

就讀碩士學程第2年的拉斐爾（Raphaëlle）對未來憂心忡忡，一方面為生態環境和法國的國際地位變動而感到不安，一方面也擔憂高中生們前途茫茫。

她接受中央社記者訪問時說：「現況一片混亂，（政府官員）無法凝聚共識，不知道如何給這些高中生、給我們年輕人一個未來，這就是我走上街頭的原因。」

另一名學生諾艾（Noé）的標語牌寫著「吃掉有錢人」，意在抗議少數人坐擁龐大財富。

根據法國國家統計及經濟研究局（Insee）數據，法國2024年吉尼係數（Gini Coefficient）為0.302，是近年最高。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2017年上任時是0.281，近年最低點是2020年的0.277。吉尼係數愈大，代表財富分配不均程度愈高。

在法國處於財政困境之際，教育、醫療、文化等各領域都要求投入更多預算。

諾艾認為：「政府可以從超級富豪身上籌措資金，擁有大型集團和媒體的人都超有錢，像是（億萬富豪）波洛黑（Vincent Bolloré），其實應該課他們更多稅，光是這樣就能收回很多錢並重新分配。」

大巴黎區聖馬梅市（Saint-Mammès）副市長歐斯勒（Franck Oslé）上街支持他認為合理的示威訴求。

他告訴中央社記者，中央政府拖延太久才回應示威者最初的訴求，原本只是學生抗議校舍破舊、廁所沒門、教室太擠，卻因政府太晚提出因應措施，「這場運動已完全改變目標和宗旨，變成社會層面的問題，現在大家都很憤怒，這是導火線」。

他說，現行制度是「拆東牆補西牆」，然而很多領域都需要預算，除了對人民課稅之外，一定找得出籌措資金的其他辦法，政府卻有意從部分退休族群的年金省岀一大筆預算，「開什麼玩笑！其他一些人每天賺的錢是基本薪資的好幾倍，這不正常」。

叫車平台Bolt司機尤塞夫（Youssef）先前連續兩週上街示威，但今天選擇照常工作，因為他已對政府感到失望。

他說：「馬克宏任期還剩多久？半年？他還能做什麼？大概什麼都不做。」

法國將於2027年4月18日舉行總統大選第一輪投票。尤塞夫表示：「現在必須把焦點放在下次大選，想改變現狀的人，去投票就對了。」

發起遊行的工會和學生團體聲稱今天全國約50萬人上街抗議，包括巴黎11萬人；但官方估計，全國約32萬人示威，巴黎則有7萬人。這些數字比上週末官方估計全國約41萬人、巴黎約11萬人示威，顯有下滑。

在巴黎，當局批准的遊行路線從市區東部邊緣的巴諾雷門（Porte de Bagnolet）到夏宏通門（Porte deCharenton），距離鬧區稍遠。

遊行結束後，直到傍晚仍有數以千計群眾聚集在夏宏通門一帶，有人放火焚燒一輛特斯拉（Tesla），並朝待命警力投擲汽油彈，警方則以催淚彈驅散人群。

巴黎警署晚間統計共79人被捕，5名執法人員因群眾投擲汽油彈等因素而受傷。

內政部晚間統計，全國565人被逮捕。