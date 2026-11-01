聽新聞
0:00 / 0:00
日本6.1強震出現怪現象！遠離震央反而更晃 氣象廳揭原因
共同社報導，日本11月1日上午發生規模6.1地震，震央位於三重縣東南方外海，震源深度約350公里，但距離震央較遠的福島縣卻觀測到最大震度3，北海道至關東地區也出現明顯搖晃。日本氣象廳研判，這起地震可能出現罕見的「異常震域」現象，導致遠離震央的地區反而感受到較強烈的震動，目前沒有海嘯疑慮。
這起地震發生於當地時間1日上午7時15分左右（台灣時間上午6時15分），震央位於三重縣東南方外海，推估規模6.1、震源深度約350公里。福島縣觀測到最大震度3，北海道至關東地區的廣大範圍則觀測到震度2。
日本氣象廳指出，這起地震發生於日本附近隱沒的太平洋板塊內部。由於地震波沿著板塊傳播時，能量未明顯衰減，因此即使距離震央遙遠，仍可能出現較強烈的搖晃，形成所謂的「異常震域」。氣象廳研判，這起地震可能屬於此類現象。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。