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日本6.1強震出現怪現象！遠離震央反而更晃 氣象廳揭原因

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日本6.1強震出現怪現象！遠離震央反而更晃 氣象廳揭原因

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本11月1日上午發生規模6.1地震，震央位於三重縣東南方外海，震源深度約350公里，但距離震央較遠的福島縣卻觀測到最大震度3，北海道至關東地區也出現明顯搖晃。圖/截自WNI在YT的影音
日本11月1日上午發生規模6.1地震，震央位於三重縣東南方外海，震源深度約350公里，但距離震央較遠的福島縣卻觀測到最大震度3，北海道至關東地區也出現明顯搖晃。圖/截自WNI在YT的影音

共同社報導，日本11月1日上午發生規模6.1地震，震央位於三重縣東南方外海，震源深度約350公里，但距離震央較遠的福島縣卻觀測到最大震度3，北海道至關東地區也出現明顯搖晃。日本氣象廳研判，這起地震可能出現罕見的「異常震域」現象，導致遠離震央的地區反而感受到較強烈的震動，目前沒有海嘯疑慮。

這起地震發生於當地時間1日上午7時15分左右（台灣時間上午6時15分），震央位於三重縣東南方外海，推估規模6.1、震源深度約350公里。福島縣觀測到最大震度3，北海道至關東地區的廣大範圍則觀測到震度2。

日本氣象廳指出，這起地震發生於日本附近隱沒的太平洋板塊內部。由於地震波沿著板塊傳播時，能量未明顯衰減，因此即使距離震央遙遠，仍可能出現較強烈的搖晃，形成所謂的「異常震域」。氣象廳研判，這起地震可能屬於此類現象。

強震 日本 北海道

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