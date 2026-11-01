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魯比歐G20會晤俄外長 討論美俄領導人APEC互動可能性
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天表示，他在20國集團（G20）會談期間與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，並討論兩國領導人下個月進行互動的可能性。
法新社報導，魯比歐表示：「我們只是簡短談到兩國領導人下個月可能在APEC峰會期間互動的機會。」他所指的是11月中旬在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。
但魯比歐在記者會上強調，他在美國喬治亞州亞特蘭大舉行的G20外長為期兩天會議期間，並未與拉夫羅夫正式會晤。
包括美國、俄羅斯、中國、印度、法國及德國在內的G20主要經濟體會談，將於今天落幕。
魯比歐發表上述談話的前一天，俄羅斯外長曾告訴記者，他與魯比歐「談得還不錯」。
拉夫羅夫現身亞特蘭大引發歐洲國家緊張情緒。俄羅斯自2022年入侵鄰國烏克蘭後，便受到西方多數國家的排斥。
昨天原定拍攝的G20外長傳統大合照計畫取消，原因是部分歐洲官員反對與拉夫羅夫同框。但這位俄羅斯外長的出席，也突顯美俄關係趨於緩和。
魯比歐今天告訴記者：「考量到未來局勢可能升高的風險，美國與俄羅斯保持一定程度的溝通始終十分重要。」
他提到俄烏衝突及莫斯科的核武問題。談到烏克蘭戰爭時，魯比歐表示：「如果我們能在調停並結束這場衝突中發揮作用，美國已準備好扮演這個角色。」
他說：「而要扮演這個角色，我們必須具備與雙方溝通的能力。」
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